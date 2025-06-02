 

Нападение на участников произраильской демонстрации в американском Боулдере, есть раненые

02.06.2025, 1:55, Новости дня
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В городе Боулдер в штате Колорадо произошло нападение на участников произраильской демонстрации. По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети.

Израильская радиостанция “Кан Бет” прервала эфир, чтобы сообщить о событиях в США.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени на Перл-стрит, в торговом районе города. Полиция просит граждан избегать посещения этого района.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что идет расследование “целенаправленной террористической атаки”. Он отметил, что на месте происшествия находятся агенты ФБР и полиция. При этом представитель полиции на брифинге заявил журналистам, что “еще слишком рано делать какие-либо выводы”.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть людей, лежащих на земле перед зданием суда, и первую помощь им оказывают прохожие. На заднем плане можно увидеть огонь.

По словам свидетелей, в сторону участников демонстрации было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. Ни полиция, ни ФБР эту информацию не комментируют.

Жительница Боулдера Наталья Резник в своем Facebook написала: “Сегодня мы вышли на очередную акцию Run for Their Lives с портретами израильских заложников. Какой-то человек кинул в нашу группу бутылку с зажигательной смесью. Мы начали гореть. Было много пожилых людей. Пострадавших со множественными ожогами доставили в разные больницы… 21-й век, Боулдер, либеральный университетский город. Евреев решили поджечь. К счастью, никто не погиб. Это новая реальность, товарищи евреи. Будьте бдительны. Остальное – в новостях”. Автор этого поста была доставлена в больницу на вертолете.

Еврейская община города распространила заявление, в котором говорится, что “зажигательная бомба” была брошена в участников марша, которые пытались привлечь внимание к теме заложников, все еще удерживаемых в секторе Газы.

Губернатор Колорадо Джаред Полис, комментируя теракт, заявил: “Я внимательно слежу за ситуацией в Боулдере, и мои мысли с людьми, которые пострадали в результате этого отвратительного акта террора. Любые акты ненависти неприемлемы”.

Информация уточняется.




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