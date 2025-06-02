Рупор кремлевской пропаганды: Танк-ежик

Новинка анти-дрон защиты. Танк-ежик.

А между "ежовых иголок" можно еще дополнительную сетку натянуть.

По факту, танк с поля боя никуда не исчез, но среда стала для него слишком токсичной, поэтому танку приходиться приспосабливаться, чтобы выживать и оставаться эффективным на поле боя. Сложно, но что делать. Как решат проблему дронов на тактическом уровне, танку сразу станет полегче. А пока – добро пожаловать в царство мангалов, сараев и ежовых иголок.

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Источник: Colonel Cassad

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