Рупор кремлевской пропаганды: Танк-ежик
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Новинка анти-дрон защиты. Танк-ежик.
А между "ежовых иголок" можно еще дополнительную сетку натянуть.
По факту, танк с поля боя никуда не исчез, но среда стала для него слишком токсичной, поэтому танку приходиться приспосабливаться, чтобы выживать и оставаться эффективным на поле боя. Сложно, но что делать. Как решат проблему дронов на тактическом уровне, танку сразу станет полегче. А пока – добро пожаловать в царство мангалов, сараев и ежовых иголок.
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Источник: Colonel Cassad
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