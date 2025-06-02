 

Рупор кремлевской пропаганды: Танк-ежик

02.06.2025, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новинка анти-дрон защиты. Танк-ежик.

А между "ежовых иголок" можно еще дополнительную сетку натянуть.
По факту, танк с поля боя никуда не исчез, но среда стала для него слишком токсичной, поэтому танку приходиться приспосабливаться, чтобы выживать и оставаться эффективным на поле боя. Сложно, но что делать. Как решат проблему дронов на тактическом уровне, танку сразу станет полегче. А пока – добро пожаловать в царство мангалов, сараев и ежовых иголок.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Мнение: Письмо: “Обаятельный чертенок”

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Президентом Польши стал Навроцкий

02.06 / Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

02.06 / Мнение: Зашёл — купил

02.06 / Мнение: Цензура только выиграет

02.06 / Для борьбы с контрафактом Минпромторг распространит систему «Честный знак» на игральные карты и проституток

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Без негативных результатов

02.06 / Мнение «аналитика»: О «сильной» позиции на переговорах… Ну что, сынку, помогли тебе твои дроны?

02.06 / Ошибка Google Maps парализовала немецкие автобаны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика