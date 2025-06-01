Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ об атаках на аэродромы стратегической авиации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Официальное заявление МО РФ по поводу атаки на аэродромы стратегической авиации.
Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Возгорания ликвидированы.
Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны.
PS. Одна из фур, которая должна была атаковать аэродром "Украинка" в Амурской области взорвалась не доехав.
PS2. Точное кол-во сгоревших/поврежденных машин думаю увидим в ближайшие сутки на спутниковых снимках атакованных авиабаз.
PS3. Фуры комплектовались дронами на съемном складе в Челябинске. Его уже нашли.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет