Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ об атаках на аэродромы стратегической авиации

Официальное заявление МО РФ по поводу атаки на аэродромы стратегической авиации.

Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Возгорания ликвидированы.

Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны.

PS. Одна из фур, которая должна была атаковать аэродром "Украинка" в Амурской области взорвалась не доехав.

PS2. Точное кол-во сгоревших/поврежденных машин думаю увидим в ближайшие сутки на спутниковых снимках атакованных авиабаз.

PS3. Фуры комплектовались дронами на съемном складе в Челябинске. Его уже нашли.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках