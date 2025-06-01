“Блестящий результат” – Зеленский впервые прокомментировал атаку на российские аэродромы

Владимир Зеленский заслушал доклад главы службы безопасности Василия Малюка об операции, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах. Президент назвал результаты операции “блестящими” и подчеркнул, что Украина провела ее самостоятельно.

“Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Это наша самая дальнобойная операция”, – написал Зеленский в своем Х-блоге.

Владимир Зеленский утверждает, что все люди, которые участвовали в подготовке операции, были “вовремя выведены с российской территории”.

“Конечно, мы не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно войдут в учебники истории”, – добавил Зеленский.

Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо нашої сьогоднішньої операції. Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025

В воскресенье, 1 июня 2025 года СБУ была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах.

Украинские СМИ приводят название этой спецоперации: “Паутина”.

Были атакованы стратегические авиабазы “Оленья” в Мурманской области, “Белая” в Иркутской области, “Дягилево” в Рязанской области, “Иваново” (Северный) в Ивановской области.

Самая дальняя цель, авиабаза “Белая”, была поражена на удалении около 4700 км от границы Украины.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др.

Министерство обороны РФ опубликовало заявление, в котором признало, что 1 июня украинские беспилотники атаковали цели на пяти аэродромах в различных регионах России. Атаки на военные объекты названы “террористическими”, утверждается, что некоторые атаки были отражены.

Цитируем заявление минобороны РФ: “Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны”.