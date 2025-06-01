Мнение: Письмо: “Витрина с пирожными”

Сегодня покажу два письма, которые имеют между собой сходство.

В том и другом письме автор ищет кого-то, кому можно передать локус контроля.

Для этой ответственной роли никто не кажется подходящим, конечно, но главное – никому не охота ее на себя брать. Людям как-нибудь с собой бы разобраться, не хватало еще кого-то на себе тащить, выполняя капризы и соответствуя ожиданиям.

Это одна из самых распространенных проблем в отношениях – желание найти в партнере проводника в мир удовольствий.

И первое письмо – это целиком и полностью фантазия автора, здесь желание отдать контроль доходит до максимума и вы можете увидеть, как тошнотворно это выглядит со стороны.

Во втором письме то же самое, но в реальной истории, завуалированно и размыто, в куда более смягченной форме. Однако если рассматривать оба письма в связке, можно заметить, что проблема автора второго письма не слишком отличается от первой.

realme2323

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я растеряна и надеюсь разрешить свой вопрос и тревогу, в случае если мое письмо будет соответствовать интересам Вашего жж. Мой вопрос заключается в том, как сохранить достоинство и не закрываться от жизни при этом. Но, возможно, стоит и закрыться в этом случае.

Я ехала после тренировки на метро, переодеваться не стала, спешила, только накинула овер футболку сверху. В метро пока я ждала поезд мимо проходил от природы и собственными стараниями ну очень хорошо сложенный молодой человек. я заметила это потому, что сама работаю со здоровьем опорно-двигательной системы и рефлекторно одним коротким взглядом отметила, как он двигается.

Увидела, что он резко замедлил шаг и не скрывал свою заинтересованность. Как я ,проходя мимо витрины с пирожными.

(Автору кажется, что она – пирожное в глазах мужчин, даже самых молодых и самых красивых. В этом суть короны Сокровища. Под ней человеку кажется, что он – нечто безусловно ценное и привлекательное для других, как вкусная еда для голодных. Нет представления, что перед ним – точно такие же пирожные, такие же мамины конфетки)

В вагоне он встал почти напротив меня, я перефирией видела что он следит за моими движениями и лицом, думала – хоть бы нет! Я не люблю знакомства на улице, вообще незнакомых людей, мне неловко, потому что не умею. Почти все мои связи всегда происходили и развивались в общих с человеком ситуациях, постепенно и безопасно, я встречала немало сексуальной агрессии, в которой была обвинена я сама, поэтому я всегда боюсь быть неправильно понятой с незнакомыми мужчинами. Я успела понять что он аккуратен, ухожен и стильно выглядит и с облегчением точно поняла что знакомства не будет, я явно ему не подхожу ни по возрасту, ни по имиджу (он еще и красивый по стандартам золотого сечения), ни по целям – разумеется. Я не дала никакой обратной связи и еще поэтому теперь чувствую себя пассивной добычей и это меня тоже тревожит.

(Автора тревожит, что она пыталась убегать и закрываться от этого хищника, а он целеустремленно преследовал ее как маньяк)

Он, как выяснилось, следовал за мной по переходам и когда сравнялся представился и сказал, что я очень хорошо выгляжу и у меня красивая фигура. Мне было неловко за свой нелепый вид, я объяснила что просто не успела переодеться , он пошутил, что эта случайность всему виной.

Вообщем, он так себя вел и разговаривал, я не знаю как и почему – интонация, тембр, пластика, содержание, неожиданно грубое доминирование в смыслах диалога – я стала ощущать давление внизу живота и слабость в ногах и утрату контроля, но более или менее удачно сопротивлялась этому, конечно, совершала встречные вербальные нападки, мне не нравится, когда так бесцеремонно поступают с границами.

(Хотя разум автора сопротивлялся и хватался за “границы”, тело ее предало и бросило в руки агрессору. Так примерно некоторые белладонны ощущают конфликт Б и Д, особенно если читали про это много раз)

В разговоре он спросил сколько мне лет (я на 6лет его старше) в завершении сказал «ты встречаешься с мужчинами моложе тебя, это видно» я только ответила тяжелым оу и отвернулась. Спросила – потом почему ты так думаешь? Ответил – «Я оставлю это на потом». Я действительно недавно рассталась с парнем на 7 лет младше меня , мы прожили 4 года вместе и расстались из-за его бескрайней ревности, а сейчас капельку влюблена в своего тренера, но кажется он тоже младше, к сожалению. Меня не привлекает такой мезальянс, но он,действительно, случается чаще, чем хотелось бы.

Мы попрощались , он обнял меня, задел ягодицы и сказал – какая же попа у тебя. Ты еще и пахнешь так приятно! Этот жест погасил мой интерес и все тревоги в один момент.

Ну он написал сразу же, что и ожидалось- легкая болтовня, стандартные вопросы. Дальше пишет

– Завтра в обед мы встречаемся с тобой.

– Да?

– Да. Посидим где-нибудь.

Я увидела его сторис с уткой. Птица бросила свою компанию смотрела на него и шла за ним. Я написала комментарий- утка даже бросила своих подруг)

– Ахаха . тебе понравилось, когда я обнял тебя?

– ну это было странно. Я никогда не обнималась с незнакомыми людьми.

– Ну, понравилось?

– Пока не знаю.

– По ощущениям. Скажи , как есть.

– Я сказала.

– Я научу тебя говорить все, что чувствуешь и ты поймешь как это приятно. Тебе повезло, я обожаю когда девушке приятно.

– Звучит многообещающе, но, думаю у тебя не будет на это времени.

– Почему?

– У нас разные цели. Мне не интересен секс сам по себе. Я ищу теплые и близкие отношения.

– У нас одни цели. Тебе не нужно заморачиваться на эту тему. Есть мужчины нормальные, которые в отношениях ведут, в том смысле, что они доминируют и это кайф. Ты будешь воспринимать это так и никак иначе. В этом нет ничего плохого и не надо думать.

– Ты stranger

– Слушай, я предлагаю просто пообщаться. Вообще не знаю, что будет. Мне было , правда, приятно с тобой и я видел, что тебе приятно (видимо, по взгляду испуганной лани, ему это было видно). Тебе будет еще приятнее. Расслабься. Поняла?

– Надеюсь, это просто приятельский совет.

– Конечно.

– Завтра увидимся?

– У меня несколько дел, утром станет понятно.

– Что за дела?

– Рабочие

– Ну можно просто запланировать свои дела.

– Запланирую завтра утром. Отправил

мне обнимающихся зверьков.

– делаешь вид, что ты милашка?

– Я жесткий доминант, не буду скрывать, но иногда люблю нежности.

– Ты и не в состоянии это скрыть.

– Я вообще девушек хорошо считываю, сам удивляюсь. У нас с тобой полный мэтч.

– Ну ок

– Не ок, а офигенно!

– Если мы совпали во мнении, что кинотеатры это не комфортно, можно ли считать это мэтчем – не думаю.

– Не только это.

– Что же еще?

– Большая интенсивность мэтчей на время знакомства.

– Ты так думаешь?

– Эмоционально

– Возможно, это просто базовые инстинкты и всё. Свойственно всем.

– Вопрос в том, как они раскрыты.

– Человек,контролирующий свои инстинкты, не достоин твоего внимания?

– Почему? Просто это не нужно.

– Мы же не белки, не зайчики и даже не собаки

– Ахаха. Я люблю животный, страстный секс.

– Даже больше чем сами животные, похоже.

– Я просто умею.

– Нравится всё, что умеешь?

– Очень. Проблема не в этом, проблема в том, женщины сами не хотят так делать, сами не могут реализовать свои фантазии, потому что встречают таких мужчин. Это не имеет ничего общего с животным сексом и не отрицает эмоциональную близость.

– Женской половине человечества повезло завести такого эксперта.

– Я говорю как есть. Правда сближает.

– Не всегда.

– Не напрягайся. Давай отпустим эту тему.

– Не думаю, что есть смысл видеться , я намерена не оправдывать твоих ожиданий и разочаровать тебя.

– У меня нет ожиданий. Я не привязан к результату

– Прекрасно

– Выбрось это из головы. От куда это у тебя? Какая -то травма? В основном все смотрят порно. Мужчины не заинтересованы так сильно в сексе, потому что у них и так слишком много потенциальных возможностей. В моем окружении много мужчин, я могу точно это сказать. Я сам не уверен в том, что будет между нами. Я констатирую факт, что мы уже несколько часов непрерывно общаемся и это очень хорошо.

– Я просто заскучала без собеседника. Так почему ты решил, что мне нравятся мужчины моложе?

– Ну тебе нравится, не знаю, это видно по тебе, ты очень живая, активная. Прелесть ведь- сидит такой карапуз, пазл собирает. Когда ты рассталась с парнем своим. Сегодня?

– На днях.

– Почти угадал.

– Спокойной ночи.

(Все диалоги в женской графомании на тему доминирования очень похожи. Это всегда что-то среднее между Историей О и Оттенками серого. Как вы думаете, что главное в воображаемых диалогах женщин со своими Доминантами? Какие основные черты?)

– Ты спланировала день? Сегодня в 14:30 встречаемся, ок? Выспалась?

– Нет. Хотелось бы еще.

– У меня та же проблема. Я рано встаю.

– Да, это проблема. Я очень рано.

– Но у меня есть для этого веская причина.

– Я догадалась. Не говори.

– Одень шорты, как вчера. Это было прекрасно.

– Я оденусь по погоде.

Наверное, не важно как будут разворачиваться события, тк уже ясно, и эти отношения, очевидно, не будут иметь интересного продолжения в плане эмоциональной близости. Хотя бы потому что для него – я не более, чем одно из многих пироженок на витрине.

(Как вы думаете, в чем именно она видит свою привлекательность? Почему пирожное – она, а не он?)

Я действительно последнее время много думаю о том, что секс с моими мужчинами, в которых я была влюблена, не приносит мне никакого удовлетворения физического и пытаюсь найти ключ к этому, но ищу в партнере, вернее в моем отношении к нему. Я жила с мужчиной и была абсолютно не заинтересована в нем , как в человеке для жизни, не заботилась о его симпатиях и о том, как я выгляжу, но он часто говорил, что любит меня ( то есть был еще и безопасен) , мне было не стыдно раскрыться (как бы тривиально это не звучало, мне сложно найти другое слово), и было не стыдно за себя и это был самый прекрасный секс в моей жизни, в постеле с другими более привлекательными мужчинами иногда я думаю о нем и только тогда могу испытать оргазм.

(Здесь сумбурная рефлексия автора на тему ее сексуальной холодности. Ей кажется, что дело в безопасности, а безопасность – от безразличия. Скорее всего она и это где-то прочитала, потому что описанный выше образ – совсем не безопасный, но привлекательный для нее)

Мне всегда нравится (сексуально) собственная обезличенность и отсутствие своей ответственности- наверное, из-за стыда, но при этом я хочу жить в нормальных отношениях, а это возможно, когда личности – явные. Мне приходится улетать во время секса туда, где меня, моей личности нет, буквально нет лица даже, и есть безусловное принятие меня при этом, где нет моей ответственности за себя и нет заботы о мнении.

В остальном, если мужчина очень нравится, я как будто на работе, которую хорошо выполняю. И мне жаль, что я живу жизнь, болезненно ощущая в себе нереализованность и это отражается и на пластике тела и на энергии вообще и становится хуже со временем.

(Скорее всего речь о напряженности в отношениях, о желании все контролировать, из-за чего сложно расслабиться. Но то, что для автора сексуальное удовольствие оказывается главной реализацией в жизни, факт печальный. И конечно, чтобы избавиться от гиперконтроля, не надо передавать контроль над собой другому, достаточно не брать контроль над ним. Объясните, друзья, почему таким как автор это так трудно сделать?)

Опасны вообще такие связи с незнакомцами? И могут ли быть полезны для женщины?

(Опасны, не могут быть полезными, только вредными. Причем не только связи, но даже и фантазии о них. Если вы постоянно предаете и сливаете себя в фантазиях, то это хоть и полегче реального слива, а но тоже слив)

Признаюсь, он меня неслабо заинтриговал несмотря ни на что, но это так странно всё, так прямо и так грубо.