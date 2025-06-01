Мнение: Они нас не боятся

Пожалуй, теперь должно всем стать понятно, за что русские не любят украинцев. Даже, можно сказать, испытывают глубокую неприязнь, переходящую в ненависть. У наших всегда было подспудное (еще до всякой войны!) подозрение, что украинцы нас, русских, не боятся. То есть совсем. Почему-то для себя они понимают, что держатся с нами на равных. Для русского человека, который в принципе не понимает, как это «на равных», это означает, что они нас презирают, как каких-то клоунов. И вот это – бесит до безумия, до темноты в глазах.

Как это? Как они могут? Они что, совсем дураки? Не видят, что русских на 100 миллионов больше, что они – мы!! – на огромной территории, что у нас есть золотой запас и фонд благосостояния, который им никогда не накопить, как бы они ни мечтали? Классический русский вопрос – «Ты меня уважаешь?» И невероятный, легкомысленный ответ – нет! Такое могли себе позволить только украинцы.

У нас же сила, как у медведя! Да мы вас – одной левой! Бойтесь!!

Нет, ни хрена не боялись. И не боятся. Сегодняшнее – яркое подтверждение. Взяли да придумали невероятную операцию – атаковали по всей территории страны все наши стратегические аэродромы, сплошь заставленные новейшими и сверхсекретнейшими самолетами. Казалось бы – атаковали то, чего должны были сами больше всего бояться. У нас же с ними война, мы ими можем по ним ударить! Казалось бы – в их отношении надо было бы вести себя тише воды ниже травы, не дай бог напомнить, не буди лихо, пока тихо…

Нет, нихрена. Поражает прежде всего феноменальная наглость. «Не мог понять он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, НА ЧТО он руку подымал!» На самолеты, способные нести ядерное оружие. Причем, говорят, что атаковали все, чуть ли не покусились в один момент уничтожить все ядерные бомбардировщики РФ. Это что такое? Это, вообще говоря, удар по яйцам. «Неспортивно». Яйца для мужчины – это не боевое средство, это предмет в некотором смысле его гордости… и жизненная необходимость. Без них он теряет весь свой авторитет в мужской компании. Его просто перестанут считать за мужика.

И чем? Дрон в сравнении с каким-нибудь Ту-160 – это ничто, это даже не мышь по сравнению со слоном. 300 баксов и 100 млн. баксов. Исчезающая величина. Маникюрные ножнички против боксера Валуева. Проделали маленькую дырочку – и гигант, как шарик, сдулся. Что же это такое?

Почему такое неуважение?!

Самое обидное, что это – удар из совсем другой войны, в которой Украина вообще даже не участвует. Это – удар из будущей войны России с США. При чем тут Украина, Зеленский какой-то? Кто ее звал сюда? Зеленский – вообще нелегитимный президент, Путину с ним стыдно в одном зале находиться, он только с Трампом и с Ганди еще может. А тут Зеленский атакует ядерный потенциал России – так, как будто он ни в грош его не ставит. Шутит, смеется. Он фуры использовал ВТЕМНУЮ, то есть – разыграл водителей. Они до последнего не знали, какой груз везут. Хулиганство какое! Розыгрыш. Они ФСБ, МУР и МЧС в грош не ставят – а ведь там такие серьезные люди! Нет, продолжают играть перед ними членом по роялю. Да так, что уже весь мир им аплодирует. Шутники хреновы.

Они, получается, не боятся. Ни хрена нас не боятся. Гады.