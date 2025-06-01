 

Президент Чили объявил о введении экономических санкций в отношении Израиля

01.06.2025, 21:20, Новости дня
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Президент Чили Габриэль Борич в своем обращении к нации обвинил Израиль в “систематических нарушениях международного права” и объявил о введении экономических санкций.

При этом Габриэль Борич подчеркнул, что ответственность за происходящее в секторе Газе лежит на “геноцидном” правительстве, а не на народе Израиля.

Телеканал CNN передает, что это заявление было сделано после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Альберто Ван Клаверен заявил, что власти Чили решили приостановить дипломатические отношения с Израилем в ответ на эскалацию конфликта в секторе Газы и серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Из Тель-Авива отозваны военные атташе Чили. Этот шаг был согласован с министерством обороны.

Габриэль Борич объявил о продвижении закона, запрещающего импорт израильской продукции, произведенной за “зеленой чертой”, а также о поддержке решения Испании о введении эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. “Мы больше не можем финансировать убийство детей”, – заявил президент.

Борич также поручил министерству обороны сократить зависимость от израильской оборонной промышленности и активизировать поиск альтернативных импортеров.




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