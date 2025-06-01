Силовики задержали челябинца, раздававшего презервативы прохожим в День защиты детей

В Челябинске, в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который 1 июня – в Международный день защиты детей – бесплатно раздавал презервативы прохожим. Силовики сочли действия горожанина провокацией, направленной против традиционных ценностей.

«Особо хочется подчеркнуть, что свои гнусные действия задержанный совершал в День защиты детей. Также необходимо отметить, что средства контрацепции мужчина, не скрывая особого цинизма, буквально насильно вручал молодым парам, прогуливающимся за руки», – пояснила пресс-секретарь силовиков.

Сам задержанный – основатель благотворительного фонда им. Даниила Хармса – рассказал, что проводит свои акции ежегодно 1 июня, так как приблизительно в этих числах завершается учебный год и молодёжь начинает посещать парки, в том числе и для совершения интимных актов. Чтобы избежать нежелательных последствий, волонтёр передаёт бесплатно десятки средств контрацепции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Помимо статьи за надругательство над традиционными ценностями, волонтёра проверят на наличие иностранного финансирования с вероятным признанием его иноагентом.

Силовики записали видеобращение, в котором призвали челябинцев не пользоваться средствами контрацепции, полученными «от подозрительного мужчины».

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