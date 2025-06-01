Мнение: ИИ уже ставит диагнозы лучше, чем человек

Большое исследование в Бостоне — одном из самых старых, научных и заносчивых городов США. Нейросети скормили медкарты реальных пациентов, чтобы она поставила диагноз. Выяснилось, что нейросеть значительно умнее и точнее живых врачей (ссылка).

Более конкретно, речь идёт о модели о1-превью, то есть об урезанной версии одной из устаревших моделей от ОпенАИ. Сейчас публике уже доступны модели о3 и о4, причём в полноценном, не урезанном варианте. Если учесть, что даже о1-превью ставила диагнозы значительно лучше, чем ЖПТ-4 (модель 2023 года), можно предположить, что через год-другой модели сделают очередной рывок.

Впрочем, уже и так неплохо — о1-превью была настолько лучше живых врачей, что авторы научного исследования оценивают её способности как «сверхчеловеческие». Уже сейчас связка из современной нейросети и живого врача, который может ощупать и послушать пациента, будет на уровне лучших докторов планеты.

Если у вас что-то болит, смело подгружайте анализы и подробно описывайте свои симптомы роботу — вы получите как минимум полноценное второе мнение, которое пригодится вам при визите к живому врачу. Главное, помните, что нейросети очень отличаются по мощности. Выше шла речь о линейке oN от ОпенАИ. Если вы загрузите свой диагноз в Алису, в ГигаЧат или в ДипСик, то есть в более слабые модели, результат может вас серьёзно разочаровать. Некоторые модели думают сейчас на уровне кандидата наук, другие — на уровне трёхлетнего ребёнка. Если вам лень разбираться, то просто подключайтесь в ОпенАИ и запускайте там так называемое «Глубокое исследование»: так вы получите что-то близкое к максимуму, доступному на июнь 2025 года.

Многие полагают, что нейросети — это «пузырь», и что скоро нейросети упрутся в стеклянную стену, то есть достигнут своего максимума и перестанут развиваться. Как видите, пока что не упёрлись.

Среди техноскептиков сейчас модно думать, что интернет скоро будет наглухо замусорен вторичным творческом нейросетей, после чего новым моделям будет не на чем уже учиться, так как оригинальные человеческие тексты закончатся. Грубо говоря, всю Википедию нейросети уже прочли и осмыслили, а второй Википедии у нас для них нет. По этому поводу один из читателей вспомнил знаменитый рассказ Филипа Дика, написанный в 1954 году. Называется «Плата за копирование», время на чтение — около 20 минут, рекомендую (ссылка).

Но нет, коллеги, если стеклянная стена и будет, то не в этом месте. Во-первых, обучающих материалов для нейросетей всё ещё предостаточно, при этом существующие материалы можно ещё долго фильтровать, дорабатывать и улучшать. Во-вторых, развитие нейросетей идёт сразу по многим направлениям, и кодекс текстов для первичного обучения — всего лишь одно из них. Инженеры планируют свои работы на 2-3 года вперёд, поэтому сегодня мы можем утверждать уверенно: как минимум до 2027-2028 года нейросети продолжат развиваться с пугающей быстротой.