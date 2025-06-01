Рупор кремлевской пропаганды: Что КНДР делает в “империалистическом конфликте”?

Об участии КНДР в СВО на стороне России с марксистской точки зрения.

Итак, социалистическая КНДР — участник конфликта на стороне буржуазной Российской Федерации. Что можно сказать, осмысляя этот факт?

Во-первых, просто констатируем тот факт, что если бы Владимир Ильич Ленин не заложил сто лет назад «бомбу» в виде коммунистического движения в странах Востока, а Иосиф Виссарионович его дело активно бы не продолжил, такого надежного союзника у буржуазной России бы не было. И со снарядами могло быть хуже… Исторический парадокс, однако!

Особенно учитывая, что совсем недавно, в 2017 году, Россия вместе с США вводила санкции против КНДР. А сейчас даже забавно наблюдать, как российский «патриотический» обыватель, для которого еще совсем недавно КНДР была «ужас-ужас-ужас», теперь открыл для себя совершенно другую Корею.

Нужно оговориться, что касается реальной КНДР, то на социализм в этой стране изначально наложили отпечаток национальные особенности, культ старших и прочая специфика. Потом были 40 лет жесточайшего японского колониализма, потом освобождение Красной армией (не народной революцией), неудачная попытка революционного объединения страны и учиненный США геноцид, когда в 50-х годах добрые американцы буквально вбомбили север Корейского полуострова в каменный век.

С учетом этой реальности, ничего, кроме супер-социал-патернализма, там и не могло возникнуть. Не всё в этом нам, носителям иной культуры, понятно или может нравится, но таковы объективные условия этой страны. Просто нужно уважать северных корейцев за их стойкость.

Все ли понимают, что в условиях блокады для создания собственной космической программы, ядерного оружия и иных «аналогов нету» требуется наличие большого количества всесторонне образованных, талантливых и мотивированных ученых и инженеров, и еще большего количества техников и высококвалифицированных рабочих. Для чего, в свою очередь, нужна приличная система образования, охватывающая все население этой не очень большой страны. То есть даже в таких сложных условиях социализм работает.

Ведь несмотря на всю эту специфику, несмотря и на некие элементы «нэпа», которые там тоже есть, КНДР — это социалистическая страна, оставшаяся от мировой системы раннего социализма.

И вот тут возникает вопрос для некоторых адептов «кальки 1914 года», зацикленных на чувстве собственной «марксисткой» непогрешимости и сборе донатов. Вопрос простой: признание факта участия социалистической страны в СВО не должно изменить вашей оценки этого «чисто империалистического» конфликта?

Конечно, можно совершить насилие над реальностью, и попытаться запихать наблюдаемые факты в железобетонные шаблоны своих представлений о ситуации. Можно просто объявить КНДР, Кубу и еще много разных компартий в мире злобными «империалистами». Однако выглядят такие попытки жалко и контрпродуктивно. К тому же поучительный пример псевдолевого клоуна и иностранного агента Рудого наглядно показывает, куда в итоге всё это заводит.

Да, после 24.02.2022 в коммунистической среде, причем в разных организациях, произошел серьезный раскол. Причем у многих людей он произошел скорее на эмоциях, под влиянием манипуляций известных псевдомарксистских «гуру». Бывает, все мы имеем право на ошибку.

Но теперь уже всем должно быть понятно, что сейчас идет не первая мировая война, как, впрочем, и не вторая, не Великая Отечественная. Ситуация в мире и в России совершенно новая, классики марксизма для нас ее заранее не описали и точных инструкций не оставили. Именно поэтому все попытки левых «реконструкторов» повторить тот исторический опыт закончились полным крахом (См. Три года СВО. Что дальше?).

Ведь если участие социалистической страны в СВО в вашу картину происходящего не вписывается, ее нужно корректировать. Рационально мыслящий человек именно так и поступает. Все-таки марксизм учит думать, учит анализировать конкретные процессы и все те новые факты, которые появляются. Не так ли?

(с) Александр Степанов

https://ркрп.рус/2025/04/27/если-конфликт-чисто-империалистиче/ – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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