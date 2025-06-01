 

Грета Тунберг и звезда “Игры престолов” отправляются на прорыв блокады Газы

01.06.2025, 19:35, Новости дня
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1 июня из Сицилии к побережью сектора Газы направится Madleen – флагман “флотилии свободы”, декларируемая задача которой – доставить в анклав гуманитарную помощь, прорвав блокаду сектора.

На борту судна немало знаменитостей – пропалестинская экоактивистка Грета Тунберг, депутат Европарламента Рима Хасан – политик палестинского происхождения, представляющая Францию, ирландский актер Лиам Каннингем, сыгравший сира Давоса в сериале “Игра престолов”.

“Молчание и пассивность, которые мы наблюдаем в большинстве стран мира, смертоносны. Два миллиона людей систематически морят голодом. Моральный долг каждого из нас – сделать все, что в наших силах, для освобождения Палестины”, – сказала Грета перед выходом в море.

Напомним: в ночь на 2 мая на судне Conscious “Флотилии свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар. Представители флотилии заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником. Судно отправило сигнал бедствия SOS.

Власти Мальты подтвердили факт возникновения пожара на судне “Флотилии свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от мальтийского побережья. По уточненным данным, на борту судна находились 16 человек, включая 12 членов экипажа и четырех гражданских лиц.




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