 

Бетонный забор и проволока под напряжением: в детских садах усилят меры безопасности

01.06.2025, 19:33, Разное
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Советник правительства Российской Федерации по вопросам защиты детей Михаил Румянцев в интервью телеканалу «Спас» поделился планами по усилению безопасности в детских садах.

По его словам, подрастающее поколение нужно «усиленно оберегать от угроз», причём не только идеологических. Среди озвученных идей были сторожевые собаки, колючая проволока под напряжением, бетонные заборы высотой от 300 см, рентген-сканеры, специальные шапочки из металлизированного материала для защиты от ультразвуковых сигналов.

«Надо признать, что пока реализовать можно далеко не всё – в кабмине одобрили пока только колючую проволоку и заборы, за всё остальное нам ещё придётся побороться, – сказал он. – Принципиальных возражений нет, напряжение тоже согласились дать, хотя жалуются при этом на нехватку финансирования. Я говорю: господа, позвольте, но как же можно экономить на детях?»

«Новые нормативные акты вступят в силу с 1 сентября 2026 года и я очень хочу включить туда ещё двухминутки патриотизма, – добавил Румянцев в интервью. – Безобидные и при этом крайне полезные коллективные сеансы, где показывают, условно: вот дядя плохой, вот дядя хороший. И так каждый час, чтобы это потом от зубов отскакивало».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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