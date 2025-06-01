 

Мнение: О смычке террористов и журналистов

01.06.2025, 18:25, Разное
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Под Брянском взорвали мост, мост упал на поезд, погибли 7 человек. Почти наверняка организаторы — наши соседи. Те самые, которых блогеры требуют беспрепятственно пускать в Россию, не подвергая «бессмысленной» фильтрации в Шереметьево.

Замечу следующее.

1. У «людей со светлыми лицами», для которых Россия — злой агрессор, ничего не пошевелится и на этот раз. Они за 15 секунд найдут способ оправдать «своих»… не переставая при этом считать себя высокоморальными людьми, находящимися на стороне добра. Я пишу об этом уверенно, потому что за последние 3 года произошло уже слишком много подобных событий. Чтобы поддерживать наших соседей в 2025 году, нужно быть или очень циничным, или очень наивным человеком.

2. Террористы обычно работают в смычке с журналистами. На этот раз журналисты тоже не подвели своих партнёров: выставили новость на первые страницы, смакуют подробности, рыщут стервятниками в поисках пикантных деталей. Известный факт, от которого все отмахиваются: если бы журналисты писали о терактах скупо, в три строчки, на последних страницах, в разделе «прочие происшествия», то количество терактов сократилось бы минимум в 10 раз.

3. Россия входит в очень короткий клуб стран, в котором принято щепетильно возвращать долги. Иногда долг удаётся вернуть быстро, как в истории с тем вертолётчиком. Иногда — через 20 и более лет.

Источник: Место для дискуссий




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