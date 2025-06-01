Рупор кремлевской пропаганды: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях. 01.06.2025

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях. 01.06.2025

По ликвидации последствий в Брянской области.

1. Итоговые цифры пострадавших – 7 погибших, 71 раненых (из них несколько тяжелых, включая ребенка). Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

2. Подрыв был терактом. Как именно и когда мост был заминирован – установят органы. Подрыв был направлен на то, чтобы вызвать большое кол-во жертв среди гражданских. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

3. Завалы на месте обрушения моста уже начали разбирать. Потребуется некоторое время, чтобы расчистить пути от упавшего пролета, убрать сошедшие с рельс вагоны и заменить полотно.

4. Данный теракт в очередной раз поднимает вопрос об организации необходимых мероприятий в Брянской области. Уже не раз писал на эту тему – уверен, что если начать проверять вопросы строительства укреплений в приграничных районах, организацию Брянского БАРСа, а также контртеррористические мероприятия на территории области, там выяснится немало интересного. Как выяснилось в Курской области, когда начался разбор полетов после наступления ВСУ. Стоит также отметить, что важные инфраструктурные объекты с прифронтовых регионах необходимо брать под охрану, методы обеспечения охраны мостов хорошо известны еще со времен ВОВ, когда существовали даже отдельные дивизии НКВД, которые занимались обеспечением охраны железных дорог и мостов.

5. Вопрос ответных мер лежит в плоскости продолжения и интенсификации нанесения ударов по инфраструктуре противника и продолжения наступательных операций с освобождением территории и населенных пунктов. Ну и с пяток мостов уничтожить за сутки – вполне в рамках возможностей ВС РФ.

PS. В курской области в результате подрыва моста пострадало 3 человека. Там последствия будет устранить попроще.

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Источник: Colonel Cassad

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