Мнение «аналитика»: О чёрном дне… Как украинская «Паутина» оплела Россию?

О чёрном дне российской стратегической авиации говорить не буду: сотни слов уже сказаны, причём на любой вкус. Не хочу умножать пустопорожнюю болтовню. Задаваться вопросом «Кто виноват?» — тоже пустое. Верховный сам разберётся, как следует, и накажет…

Важнее — «Что делать?».

И для начала понять, как это вообще произошло.

Сейчас украинские СМИ взахлёб пересказывают сказки про операцию «Паутина», которую провела якобы СБУ. И про то, что готовилась она полтора года на территории РФ, скрытно. И про контейнеры с отстреливающимися крышками. И про дистанционное управление дронами через мобильный интернет.

Так вот, раз всё это попало в паблик, так это чушь и «деза». Часть украинской «псиоп».

И на самом деле всё было не так.

А как?

Ключ к ответу в том, что водителя одной фуры, из которой вылетали дроны, задушили. Профессионально, удавкой. То есть, убрали свидетеля. А значит, мобильная команда украинских диверсантов работала на месте.

Как они просочились на территорию РФ?

Ну, Россия — добрая душа. Принимает «беженцев» из Украины. Да, фильтрует в «Шереметьево». Но человеку подготовленному обойти эти «фильтры» труда не составит.

Вот от этого тезиса о «засланных казачках» и нужно отталкиваться. К слову, их действительно могли заслать заранее. О «спящих ячейках» СБУ в России предупреждали давно. Ну и вот какие-то из них стали «просыпаться».

Вывод из этого неутешительной. Теракты, диверсии, акты саботажа будут повторяться, к сожалению. Причём независимо от «мирных переговоров». Более того, и после любого «мирного соглашения» они будут тоже. Просто потому, что Россия для Украины — «экзистенциальный враг», на борьбу с которым украинцы уже мобилизуют с детского сада. То есть, это на целые поколения

А как сократить этот срок…

Рецепт, наверное, всем понятен?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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