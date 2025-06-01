 

Поджог школы в Лионе – вандалы оставили изображения свастик и антиизраильские граффити

01.06.2025, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В воскресенье, 1 июня, во французском городе Лион неизвестными злоумышленниками было подожжено здание школы. На стенах учебного заведения были оставлены изображения свастик и антиизраильские граффити, передает AFP.

Речь идет о школе Нове-Жоссеран, расположенной недалеко от района Пар-Дье, в 3-м округе Лиона.

По словам местных жителей, пожаром поврежден фасад здания школы. Несколько классов разгромлены и разрисованы свастиками, звездами Давида, антисемитскими и пропалестинскими граффити.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / ФБР считает нападение на участников произраильской демонстрации терактом

02.06 / Зеленский – штаб операции “Паутина” находился рядом с одним из региональных управлений ФСБ

01.06 / Запуск БПЛА из фур – впервые атакована военная часть в Сибири

01.06 / “Блестящий результат” – Зеленский впервые прокомментировал атаку на российские аэродромы

01.06 / Президент Чили объявил о введении экономических санкций в отношении Израиля

01.06 / Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани

01.06 / Грета Тунберг и звезда “Игры престолов” отправляются на прорыв блокады Газы

01.06 / Минобороны РФ объявило об частичном отражении украинских атак на пять аэродромов

01.06 / Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после гибели солдат на полигоне

01.06 / Кир Стармер представил план военного развития. Задача – победить Россию на поле боя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика