 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на аэродромы стратегической авиации

01.06.2025, 17:00, Разное
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Само собой, после подсчета потерь, а они очевидно существенные, вновь встанут вопросы:

1. Усиления объектовой ПВО. Не только от дронов самолетного типа, но и от FPV-дронов. Тем более что уже был опыт такой атаки в Мачулищах, где был поврежден А-50. Очевидно, что охрана на аэродроме к этому типу атак оказалась не готова.

2. Усиления контрразведывательных и контртеррористических мероприятий.
Противник смог подготовить и осуществить на нашей территорию комплексную операцию. Это вполне ясный провал спецслужб, которые это допустили.

3. Революция дронов еще не закончилась.
Необходимо учитывать, что вариантов использования ударных дронов-камикадзе в будущем будет становиться только больше. Возможности использования дронов с скрытых носителей (контейнеры, суда с контейнерами, грузовики) не является ноу-хау – все это было известно еще с середины 10х годов. Для тех, кто вообще следил за этим направлением развития ударных БПЛА.

4. Само собой будет и поиск виновных в произошедшем, головы полетят. Слишком дорогая халатность. Потерянные самолеты это не вернет, но кого-то накажут.

5. Надеюсь, в военно-политическом руководстве найдут способ достойно ответить. Удар должен быть болезненным.

6. СМЕРШ – нужен. Именно что с полномочиями СМЕРШ. Также как нужна смертная казнь за пособничество СБУ и ГУР МОУ.

7. Пока мы ведем ограниченную войну, противник ведет тотальную войну, целью которой является уничтожение нашей страны и народа. И никакие мирные переговоры этого не изменят. Чем дольше это будет доходить, тем больше будет неприятных сюрпризов.

Источник: Colonel Cassad

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