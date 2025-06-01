 

Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после гибели солдат на полигоне

01.06.2025, 16:50, Новости дня
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В воскресенье, 1 июня, после того, как стало известно о гибели 12 украинских и ранении еще 60 военнослужащих в результате ракетного удара армии РФ по 239-му полигону командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал в отставку.

“Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины”, – написал Драпатый на своей странице в Facebook.

Он отметил, что как командующий, “не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов; не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю”, а “главная ответственность – всегда на командовании”.

“Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри”, – написал Драпатый.




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