 

Кир Стармер представил план военного развития. Задача – победить Россию на поле боя

01.06.2025, 15:55, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о крупнейшем после окончания Холодной войны плане развития оборонной промышленности. Он предусматривает вложение 1,5 миллиардов фунтов в строительство шести новых оружейных заводов.

“Тираны в России, Иране и Северной Корее делаю мир более опасным, чем в последние десятилетия. Пришло время объединить все общество в укреплении обороноспособности страны. Потребуются совместные усилия предпринимателей, инженеров, всех”, – цитирует его The Sun.

По словам политика, Великобритании напрямую угрожают государства с современными вооруженными силами. “Мы должны быть готовы воевать и победить. Не забывайте, что лучший способ предотвратить конфликт – это готовиться к нему”, – пишет британский премьер.

Как пишет издание The Sunday Times, Великобритания намерена закупить в США боевые самолеты пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие. Причина этого – необходимость сдерживания России. Издание отмечает, что это самое значительное изменение военной доктрины со времен Холодной войны.




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