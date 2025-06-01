Пользователи iPhone жалуются на работу голосового помощника даже при отключенном телефоне

Мобильные телефоны iPhone 14 и 15 поколений после очередного обновления начали иногда активировать голосового помощника Siri даже если телефон отключен.

Владельцы также жалуются на то, что выключенный iPhone расходует заряд аккумулятора с той же скоростью, что и включенный.

Первоначально в Apple отрицали проблему и оперативно выпустили обновление, исправляющее «некоторые неполадки». Однако те, кто не установил это обновление, смогли воспроизвести сбой на своих телефонах и записали соответствующие видеоролики. После этого в корпорации признали, что допустили «ошибку в программном коде».

– Из-за ошибки в программном коде, предоставленном третьими сторонами, пользователи iPhone 14 и 15 серий действительно могли сталкиваться с немногочисленными, редкими сбоями, когда помощник работал даже при выключенном телефоне. Эта проблема оперативно исправлена. Нет никаких поводов для опасений, связанных с приватностью и конфиденциальностью – если iPhone выключен, прослушивание бесед в ожидании команд не ведётся, – заверили в корпорации.

Расход заряда аккумулятора у выключенного телефона в Apple объяснили «математическими особенностями подсчёта заряда», а также явлением саморазряда батарей. В корпорации не стали отвечать на вопрос, почему раньше у iPhone практически не наблюдалось саморазряда.

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