В Киеве послу Израиля была вручена премия “Человек года”

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский удостоен почетного звания “Человек года” “за значительный вклад в развитие и поддержку гуманитарных, партнерских и дружеских отношений с Украиной”.

Церемония проходила в субботу, 31 мая, в Киеве. Награду вручал бывший посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

Михаэль Бродский отметил: “Эта премия – благодарность всем израильтянам, поддерживающим Украину с первого дня войны. Врачам, работавшим в полевом госпитале, психологам и социальным работникам, передающим свой опыт украинским коллегам. Тем, кто занимался протезированием и реабилитацией раненых украинских военных, лечил украинских детей в израильских больницах. И сотням израильских добровольцев, не ждавшим приглашения и приехавшим по зову сердца помочь попавшим в беду людям”.