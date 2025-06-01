 

Фальшивый магистр масонского ордена 10 лет собирал с депутатов дань «за покровительство глобального предиктора»

01.06.2025, 13:33, Разное
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Лже-магистр масонского ордена, выдававший себя за посредника между депутатами и неким «глобальным предиктором», задержан после 10 лет успешного сбора дани.

Мошенник обещал политическим деятелям защиту от влияния мировых сил и благоприятные прогнозы в обмен на щедрые пожертвования.

Как выяснило следствие, «магистр» не имел никакого отношения к масонским ложам и использовал лишь набор эзотерических терминов и эффектный балахон для обмана доверчивых чиновников. Депутаты, опасаясь козней тайного мирового правительства, охотно расставались с деньгами, надеясь на благосклонность «глобального предиктора».

Лжец заявлял, что обладает уникальной связью с тайными кукловодами, управляющими миром, и способен влиять на их решения в пользу своих клиентов. По словам одного из пострадавших, откупаться приходилось регулярно, иначе грозили «неминуемые кармические последствия и происки рептилоидов». В ходе обысков у «магистра» были обнаружены мешки с деньгами, поддельные масонские регалии и методичка с набором псевдонаучных фраз.

– Я лишь выполнял волю Древних, направляя энергию тельлурических потоков для гармонизации политической кармы, – заявил задержанный на допросе. – Эти пожертвования были необходимы для поддержания стабильности ноосферы и предотвращения хаотических мутаций в квантовом поле. Кто не платит, тот становится жертвой геополитических интриг и космического излучения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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