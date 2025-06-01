 

Обрушения железнодорожных мостов в РФ – СКР заявляет о диверсиях

01.06.2025, 13:10, Новости дня
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Поздно вечером 31 мая и в ночь на 1 июня в РФ произошли обрушения двух железнодорожных мостов – в Брянской и Курской областях. Есть жертвы.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) заявляет о подрывах.

“31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди… В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3:00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника”, – сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали, в числе пострадавших трое детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Обрушение произошло в Выгоничском районе. Был поврежден пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва. Среди погибших машинист локомотива.

В Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял: “Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали”.




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