Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1194-й день войны

Минобороны РФ 1 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения “Азов” в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60692 беспилотных летательных аппарата, 609 зенитных ракетных комплексов, 23685 танков и других боевых бронированных машин, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36288 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).