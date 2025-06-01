Мнение: Дом-город на 100 тысяч жильцов – реально уже сейчас

Продолжаем полюбившуюся читателям рубрику про исполинский дом-куб. Вообразите квадрат размером 500 на 500 метров, как небольшой городской квартал. Всё это — один огромный дом высотой в 25 этажей, причём не узкий периметр с большим внутренним двором, а сплошной монолитный дом. «Население» — 100 тысяч человек, вот как если бы весь Ханты-Мансийск поместили в одно большое здание, чтобы спасти жителей от комаров. Подробнее я рассказывал о концепции в предыдущих статьях серии (ссылка).

Многие пишут, что дом такого размера непременно сгорит, заразится коронавирусом, завянет без солнечного света, утонет в мусоре или ещё как-нибудь запустеет. Что же, посмотрим на уже существующие здания и убедимся, что большой размер жизнеспособен.

1. Ещё около 9 тысяч лет назад наши предки построили в будущей Турции город Чатал-Хююк, в котором и жили на протяжении 1800 лет. Все здания города были слеплены друг с другом (как медовые соты), так что город представлял собой единый дом-франкенштейн на 5-10 тысяч жителей (ссылка). Технологии строительства за последние тысячелетия серьёзно продвинулись, поэтому, полагаю, современные инженеры играючи могли бы увеличить проект как минимум в 10 раз.

2. Более современный вариант Чатал-Хююка — круглые дома, тулоу, автономные китайские крепости (ссылка). Они не очень большие, однако концепция та же — дом-город, внутри которого есть всё.

3. Саудиты прямо сейчас продолжают строить свою «Зеркальную линию», огромный дом в 170 километров длиной на 9 млн человек. Первый участок планируют закончить уже в 2034 году. Суть проекта: два длинных здания высотой примерно в 100 этажей тянутся параллельно друг другу по пустыне. Между двумя зданиями — псевдоулица для прогулок, футбола и тому подобного. Под землёй — метро. Сверху — крыша, которая создаёт идеальный климат, обеспечивая защиту от жары.

4. Крупнейшие круизные суда имеют «население» около 10 тысяч человек. Жизнь на них комфортна, при этом они плавают по океанам, что накладывает массу ограничений на инженеров. Если построить аналог круизного лайнера на суше, его размер можно будет увеличить во много раз.

5. Сборочное здание Боинга в Эверетте занимает объём в 13,4 млн кубометров (ссылка). Сейчас там собирают самолёты, однако если разбить цех на каюты и разместить внутри 100 тысяч человек, то на каждого из них придётся примерно 45 квадратных метров (при высоте этажа в 3 метра). Маловато, так как от этой площади придётся отнять общественные пространства, но всё же вполне достаточно для нормальной жизни.

6. Главное здание МГУ — одна из знаменитых сталинских высоток в Москве. Оно работает именно как дом-куб: там студенты и живут, и учатся, и питаются в столовых, не выходя иногда на улицу неделями. Я затрудняюсь сказать, сколько тысяч студентов и преподавателей вмещает здание, однако во время строительства на 22-м этаже был разбит лагерный пункт на 700 заключённых. Всего в здании 32 этажа.

7. На Википедии самым большим по площади зданием в мире называют сборочный цех АвтоВАЗа (ссылка). Надо уточнять: я боюсь, что это ошибка. Но если это не ошибка, то вот вам здание площадью в 6 млн квадратных метров.

8. На той же Википедии утверждают, что в мегаполисе Куньмин на юге Китая расположен торговый центр Луосивань площадью в 3,1 млн квадратных метров — это примерно как 800 домов-хрущёвок, собранных в одну гигантскую царь-хрущёвку (ссылка). К сожалению, как и в случае с АвтоВАЗом, я не уверен, что данные верны. Но, с другой стороны, ошибка может быть и в другую сторону: из китайских источников следует, что 3 млн квадратных метров — это только торговая площадь, а всё здание целиком, включающее в себя склады, жильё, офисы и технические помещения — ещё больше.

9. Вот в чём мы с вами точно можем быть уверены, так это в торговом центре «Новый век» в китайском Чэнду. Площадь «Нового века» — 1,76 млн квадратных метров, длина — 500 метров, ширина — 400 метров, высота — 100 метров. Репортажей оттуда масса, это реальное здание, оно и вправду гигантское (ссылка).

В начале поста я указал, каким вижу хороший дом-куб: 500 на 500 метров, 25 этажей (то есть 100 метров) в высоту. Как видите, попадание почти идеальное. «Новый век» имеет ровно те размеры, которые нам нужны.