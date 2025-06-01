Dept. Q: медленные лошади из отдела нераскрытых дел

Дерзкий, но блестящий полицейский становится главой нового полицейского управления, где он возглавляет странную команду неудачников, решая раскрыть старые дела в Эдинбурге…

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый сериал «Отдел нераскрытых дел» – оригинале Dept. Q – 83 процента «свежести» на Rotten Tomatoes. По мнению большинства критиков среди моря однотипных криминальных драм «Отдел нераскрытых дел» уверенно занимает лидирующие позиции среди захватывающих, захватывающих и возвышенных благодаря блестящему актерскому составу и опытному творцу Скотту Фрэнку.

Сериал, который фокусируется на галерее угнетенных, высмеиваемых детективов в духе супершпионского сериала «Медленные лошади» (Slow Horses) от Apple TV+ с Гэри Олдманом и Джеком Лоуденом, может показаться довольно банальным. Но хотя создатель Скотт Фрэнк (The Queen’s Gambit и соавтор Monsieur Spade) в девятисерийном сериале Netflix следует этой знакомой схеме, его адаптация романа автора Юсси Адлер-Ольсена, несомненно, является хорошей работой и столь же острым и захватывающей, как и Slow Horses. Он также демонстрирует отличную игру, которая буквально выпрыгивает с экрана.

Недооцененный актер Мэтью Гуд (его игра в Burning Man 2011 года была мастер-классом по актерскому мастерству) играет ненавидящего себя детектива из Эдинбурга Карла Морка, вспыльчивого парня, который изо всех сил пытается сохранить рассудок после злополучного звонка, в результате которого погиб полицейский, а его напарник оказался парализован. Назначенный на работу с неудачниками, вместе с психологом (Келли Макдональд), Карл находится в плачевном состоянии, но он по-прежнему один из самых ярких дедективов и получает назначение на новое подразделение по расследованию нераскрытых дел, программу, которую начальство рассматривает как компромисс. Его команда (актеры Лиа Бирн и Алексей Манвелов оказывают ему мощную поддержку) раскапывает документы об исчезновении видного прокурора (Хлоя Пирри). У нее было много врагов, и она держала свою личную жизнь в тайне, что делает дело еще более сложным для раскрытия.

Dept. Q, конечно, становится все более запутанным по ходу дела, и это интеллектуальный сериал, написанный, сыгранный и срежиссированный профессионалами. Он показывает нам главного детектива, крепкого орешка, который так же сложен, как и тайны в его запутанных делах.

При этом, он хорошо передает тот тип людей низшего среднего класса Шотландии, на фоне которых разворачивается большая часть истории. Однако он делает это, не выглядя дешевым или уродливым. Он честен в отношении локаций, но авторы явно потратил деньги на достаточно талантливого оператора Дэвида Унгаро, чтобы придать им ощущение глубины и жизни. В целом сериал не очень динамичен, но отдельные сцены в целом являются впечатляющими актами внутреннего темпа.