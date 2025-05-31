 

Рупор кремлевской пропаганды: Пляжный фронтовик

31.05.2025, 22:25, Разное
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Пляжный фронтовик

Обвиняемый в превышении должностных полномочий бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков пытался уклониться от уголовного преследования и заключил контракт с Минобороны РФ, однако числился в воинской части формально и был задержан силовиками на пляже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Брусаков С. А., опасаясь уголовного преследования, в конце 2024 года заключил контракт с Министерством обороны, при этом в воинской части числился формально , – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что бывший чиновник был установлен силовиками на пляже во время строительства домов для сдачи в аренду на берегу Черного моря. Бизнесом, связанным со сдачей в аренду недвижимости у моря, по предварительным данным, занимается дочь бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, что в отношении Брусакова были возбуждены четыре уголовных дела по факту превышения должностных полномочий, они связаны с незаконным распоряжением землями. В пятницу Керченский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и взял его под стражу на время предварительного следствия.

По предварительной версии, в результате противоправных действий в Керчи оказалась застроена историческая центральная часть города, жители лишились парка аттракционов, из муниципальной собственности выбыла центральная часть набережной, также в Керчи были незаконно выделены места под строительство АЗС.

Брусаков уволился с занимаемой должности в июле 2024 года после встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

https://tass.ru/proisshestviya/24098109 – цинк

А ведь наверняка еще и деньги получал. Солдат загорает – служба идет.
Тут настоящее комбо – казалось бы, надо было залечь на дно и не отсвечивать, но персонаж уже просто не мог остановиться.

Источник: Colonel Cassad

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