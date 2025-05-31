Мнение: Как народ мусорил, пока мог

Наше государство любит быть добрым за чужой счёт. Например, государство с большой леностью собирает деньги с неплательщиков, из-за чего добропорядочные граждане вынуждены в итоге содержать халявщиков. Выношу из комментариев историю от fly_dream — классическую трагедию общин в райцентре, который захлёбывался в мусоре из-за ложной доброты местных властей (ссылка):

До 2017-го года жили, не тужили. Выбрасывали бытовые отходы в ближайшую контейнерную площадку. Не всегда она вовремя вывозилась, иногда обрастала горкой мусора, но плюс-минус всех всё устраивало. Недалеко располагался полигон твёрдых бытовых отходов. Вернее, на бумаге он был «полигон», по факту — ограничение по принимаемому мусору нарушалось раза в четыре, газоудаления и защиты почвы не было, хлипкий заборчик с одной стороны, и бонусом — речка, протекающая прямо сквозь свалку, а в километре, ниже по течению, прямо на берегах этой речки — молочная ферма Danone. Эко-активисты с этой свалкой активно боролись много лет. Победили. Под общие дудки и фанфары, свалку закрыли.

Местный оператор вывоза мусора пришёл к администрации, и сказал, мол, возить теперь далеко и дорого. Надо повышать тарифы. И гоните всё, что вы нам должны (всплыло, что администрация очень им недоплачивала, с чем и были связаны периодические невывозы). Администрация ответила, что по закону они не имеют права повышать тарифы более чем на 10% в год, так что это ваши проблемы. Оператор сказал: «не наши, а ваши». Утром жители обнаружили отсутствие мусорных контейнеров по всему району вообще.

Через неделю начался кошмар. По всему райцентру — стихийные горы мусора. Подсобки, куда вели мусоропроводы, были завалены до потолка. По району все канавы в свалках, у каждой остановки — горы мусора. Очень большое недовольство жителей. Призывали начать вывозить мусор прямо к зданию администрации. Администрация основала местный отдел «Э» и сказала, что он будет мониторить соцсети и местные группы, и подобные призывы воспринимать как призывы к террористической деятельности с передачей дел в соответствующие службы.

Потом пришёл спаситель — частная компания ЭКОН, которая сказала: «Ребят, мы устанавливаем фирменные площадки, вы покупаете пакеты с нашей маркировкой, относите их на наши площадки, мы их вывозим». До всей этой истории счёт за вывоз мусора составлял где-то 80 рублей в месяц. Один 120-литровый пакет ЭКОНа стоил 960 рублей. Но дело было даже не в ценах. Просто всем традиционно было всё безразлично. Через два дня на этих фирменных площадках были горы обычного мусора, диваны, покрышки, фирменных пакетов там был самый минимум. ЭКОН ушёл.

Администрация сдалась. Подписала новый договор с новым оператором и новыми тарифами. И стала думать. Проблема была вот в чём. Из городов и СНТ оплата шла исправно. Из простых деревень с частным жилым фондом — оплаты как бы не было вообще. Совсем. По закону частники были обязаны сами же в частном порядке заключать договоры с операторами. По факту — всем традиционно всё равно. Какой-нибудь дачник приехал на выходные на свои 6 соток на шашлыки, а в воскресенье собрал мусор в пакет, по пути на автобусную остановку выкинул его под чей-нибудь забор, и дело с концом. Зачем париться?

Началась активная агитация и стращание штрафами. Часть частников подписали. Начали думать, как сделать так, чтобы все, кто заплатил — получали услугу, а остальные нет? Поставили площадку на улицу, где все заплатили. Через неделю мусор туда свозили со всех двадцати окрестных деревень. В том числе диваны и покрышки. Закрыли площадку решётками с замками, раздали ключи заплатившим. Двадцать окрестных деревень приезжали и тупо сваливали мусор в кучу, рядом с площадкой.

Решили сделать по-американски. Площадку убрали. Заплатившие должны были выносить пакеты к дороге, а машина просто проезжала и их забирала. Через неделю улица была похожа на свалку, ибо все эти пакеты были много раз подраны собаками и кошками.

Тогда администрация и оператор в нарушение всех законов в одностороннем порядке заключили со всеми договора. А через полгода приставы начали массово блокировать счета частников за долги.

Итог? Сейчас у нас чистота и порядок. Прекрасные чистые мусорные площадки, которые регулярно вывозятся и убираются силами местных коммунальщиков… хотелось написать какую-нибудь мораль, но ничего не приходит в голову.

Мораль тут понятна. Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом. А если бы государство штрафовало тех, кто выкидывает мусор на улицу, проблема была бы решена гораздо быстрее.

Кстати, что-то я не понимаю вот этой цены в 960 рублей за один пакет мусора на 120 литров. Мне кажется, нормальная цена за вывоз такого пакета на городскую свалку — рублей 100 максимум, при этом должны быть и пакеты на 35 литров, по 30 рублей.