Рупор кремлевской пропаганды: “Я не был рядом с женой Макрона”

Илон Маск вчера официально оставил свою должность в правительстве.

На прощальном мероприятии с Трампом, он присутствовал с фингалом под глазом, но на резоныые вопросы о том, кто ему так, Маск заявил, что он не был рядом с женой Макрона.

Трамп сообщил, что теперь Маск будет его советником. Великая программа урезания бюджетных расходов в США закончилась. Как и программа сокращения оборонного бюджета, которая вместо планов сокращать бюджет на 5% в год привела к его росту до 1 трлн. долларов.

В целом, Deep State продолжает методично давить на Трампа через его окружение.

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Источник: Colonel Cassad

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