 

В NATО не обсуждается требование Путина предоставить гарантии о “нерасширении альянса на восток”

31.05.2025, 19:55, Новости дня
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В NATО не обсуждается требование президента РФ Владимира Путина предоставить письменные гарантии о нерасширении альянса на восток. Об этом пишет украинская служба “Радио Свобода” со ссылкой на нескольких сотрудников и дипломатов блока.

По словам собеседников издания, эта тема не поднималась ни на одной из последних встреч в рамках альянса.

Один из источников издания заявил, что письменное обязательство – “это не то, что так просто получить”, так как право свободно определяться с тем, к какому союзу присоединяться, закреплено в ряде международных договоров.

По информации Reuters, Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада “письменные заверения” в том, что NATО не будет расширяться на восток. Такое требование России, отмечало агентство, означает официальный отказ от вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других стран, ранее входивших в СССР.




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