Мнение: Туалетные церемонии – карнавал в росшколе

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Интересный флешмоб сейчас прокатывается по российским школам, говорят, что виной стало подражание роликам из Тик-Тока. В школах, оказывается, нынче широко распространились «унитазные церемонии»: школьники устраивают шуточные торжественные мероприятия по… «передаче школьных туалетов» от старших классов младшим классам. Типа, вот выпускные классы покидают нашу родную драгоценную школу, поэтому такое «сакральное место», как школьный туалет, остается без своих кураторов, на смену должны заступить младшие классы, им старшеклассники торжественно передают свою вахту, тщательно беречь и развивать школьный туалет, поддерживать там порядок, чтобы все люди спокойно исполняли там свои дела… Выстраивается торжественная линейка, так, как школьники уже привыкли на всяких школьных торжественных мероприятиях, выступают школьные активисты с прочувствованными речами, о верности долгу школьника перед школьным туалетом, звучат клятвы не опорочить честь истинных хозяев унитазов, понимание, как важен туалет в школьной жизни… И по ходу этой торжественной линейки звучит, как и положено, музыка: обычно это песни «Сигма-бой» или Артура Пирожкова.

«Во время торжественного мероприятия выпускники кладут руку на сердце и слушают «туалетный гимн» — песни «Сигма бой» и Артура Пирожкова. По данным SHOT, одиннадцатиклассники выстраиваются в уборной и вручают почетные грамоты. Например, «следаку первого разряда за скрывание от завуча засекреченной туалетной деятельности», «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «рекордсменам по отжиманию подиков».

После начинается официальная церемония передачи туалета ученикам младших классов» – сообщает Лента.ру.

В общем, всё серьезно. Школьные педагоги, а также депутаты разных уровней и всякого рода активисты «Единой России» в шоке и бьют в набат. Распространяется как лесной пожар по самым разным школам, все «туалетные церемонии» тщательно снимают сами школьники на видео, и теперь Рунет буквально кишит ими. Повальное увлечение. Общественники в ужасе: буквально только что они еле-еле отбились от квадробоберов и поклонников манги, ввели в школьный курс «Уроки о Важном» и ликвидировали «обществознание» – и тут новая напасть, да еще такая массовая! Что делать? Депутат Лантратова нашла выход: она предложила немедленно в школах Саратова провести внеочередные встречи старшеклассников, естественно, принудительно, с ветеранами СВО: пусть пообщаются с героями, споют с ними песни, ответят на их вопросы о патриотизме. Глядишь, и попустит!

На деле мы видим буквально классику: это же он, старый добрый карнавализм! Как в средние века в Европе, ответ тогдашних горожан на невыносимый пафос тогдашней Церкви в обличении пороков и в требовании служить Богу. В ответ были знаменитые карнавалы с их нарушениями всяческих табу и с господством тематики телесного низа, с их непрерывным показом голых жоп, темой фекалий, обжорства и всяческих выделений, а также безудержного грубого секса. Про это писал свои работы наш философ Михаил Бахтин.

Очевидно, что данный «унитазный флешмоб» – это тоже ответ школьников на то, во что превращена сегодняшняя школа, с ее постоянными «торжественными линейками», актовыми залами и пафосными речами, на которых директор и завуч казенно призывают школьников «любить Родину» и преклоняться перед подвигом героев СВО, и все это под орущие из всех колонок песни Кобзона и что-то времен ВОВ. Дети прекрасно чувствуют фальшь, и их всегда тошнило от пафоса. Странно, что проявился вот такой, средневековый ответ кастратам и фарисеям из замордованной «идеологией» школы, с отсылкой к телесному низу (туалету).

Грубо, конечно. Но карнавал – это лучше, чем нынешняя школьная мертвечина.