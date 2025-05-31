Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ
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Будущее наступило.
Кадры боевого применения российского лазерного комплекса по украинскому дрону самолетного типа.
Также представлены кадры с полигона, где боевой лазер прожигает металлическую плиту.
Боевой лазер применяется отрядом спецназа "Кочевник", который специализируется на охоте за БПЛА противника и имеет очень высокую результативность.
Ну а СВО таким образом стала первой войной, где наша армия в боевых условиях применяла лазерное оружие.
Война – двигатель прогресса.
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Источник: Colonel Cassad
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