Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение лазерного оружия ВС РФ

Будущее наступило.

Кадры боевого применения российского лазерного комплекса по украинскому дрону самолетного типа.

Также представлены кадры с полигона, где боевой лазер прожигает металлическую плиту.

Боевой лазер применяется отрядом спецназа "Кочевник", который специализируется на охоте за БПЛА противника и имеет очень высокую результативность.

Ну а СВО таким образом стала первой войной, где наша армия в боевых условиях применяла лазерное оружие.

Война – двигатель прогресса.

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Источник: Colonel Cassad

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