 

В регионах, где на время ЕГЭ отключали интернет, школьникам разрешат пересдать экзамен

31.05.2025, 18:33, Разное
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Министерство просвещения разрешило прийти на пересдачу в резервный день тем, кто сдавал единый государственный экзамен (ЕГЭ) в регионах, где в это время отключали мобильный интернет. 

Чиновники пояснили, что приняли решение, исходя из принципов социальной справедливости.

«Многие были лишены возможности списать из интернета, выйдя в туалет во время экзамена. Да, списывание у нас запрещено, но оно должно быть запрещено одинаково для всех», – высказался представитель министерства.

Кроме того, в Минпросвещения опасаются, что отключение интернета приведёт к сильному «проседанию» среднего балла и срыву плановых показателей.

«У нас есть национальный проект, где чётко прописано, как должны улучшаться средние баллы учащихся из года в год, и по регионам есть отдельные планы, и всё это спускается им каждый год. Чем думали, когда отключали связь, непонятно, в себя очень поверили, видимо. А то, что прежде всего надо дать цифры по национальному проекту, про это не подумали», – поделился с газетой «Известия» источник в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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