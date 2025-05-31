Рупор кремлевской пропаганды: Нового Минска не будет

Вчера постпред РФ в СБ ООН Небензя еще раз обозначил, что Россия на новый Минск (условный Минск-3) и заморозку по ЛБС не пойдет.

Потому что если на это согласиться, прекращение огня будет использовано как оперативная пауза, за время которой ВСУ пополнят за счет насильственной мобилизации, укрепят текущие позиции, получат дополнительную помощь от НАТО и возобновят боевые действия в удобный для себя момент.

Сделать это несложно через серию обычных обстрелов, как это было во времена Минска-1 и Минска-2. Никаких механизмов контроля, которые могли бы предотвратить такой сценарий не существует. Именно поэтому они нам это предлагают, а мы последовательно отказываемся.

Так что во всяком случае на словах, уроки Минска-1 и Минска-2 российскими властями усвоены и теперь дипломатическая позиция РФ кратно жестче, чем это было во времена Минских соглашений. Сейчас Россия действительно говорит языком ультиматумов, чему способствует ситуация на фронте – помимо Донбасса, успешно развивается наступление в Сумской области (сегодня освободили Водолаги и Алексеевку, идут бои за Юнаковку) плюс Сырский сегодня объявил, что ВС РФ начали наступательную операцию в Запорожской области. В конечном итоге, если противник отказывается от достаточно скромных условий выдвигаемых Россией (минус 4 области), то в итоге уже к осени это требование может трансформироваться в 5 областей. О чем российские официалы говорят вполне открыто.

Угрозы Европы в целом особого впечатления не производят. Европа промаркирована как враг, который не может выдерживать собственные красные линии. В итоге, если ранее шутили про коричневые линии России с пустыми угрозами ответить, то теперь высмеивают импотенцию Евросоюза, который грозит РФ страшными карами и выдвигает ультиматумы, которые Россия демонстративно игнорирует. Все это следствие сепаратных переговоров с США, которые позволили России направить переговоры в выгодное русло и выключить из них Европу (это также урок Минска-2, где Франция и Германия использовали "заморозку" для подготовки к войне).

Переговоры между Россией и Украиной начнутся в Стамбуле в первой половине дня 2 июня. Российская делегация будет с утра ждать делегацию Украины. США в свою очередь давят на Киев, чтобы там не думали соскочить. Представителей Европы на переговорах не будет. Как писал еще в 2014 году, единственные переговоры по существу об Украине возможны только с американцами. Любые переговоры об Украине без США заведомо обречены на провал, так как США руками Украины легко торпедируют любые договоренности, но в тоже время, если США посчитают для себя договоренности выгодными, они могут заставить и Украину и Европу принять эти договоренности при наличии желания и политической воли. Возможности для принуждения у США имеются.

Поэтому про границы 1991 и 2022 года уже не вспоминают – ситуция вошла в стадию сепаратной расторговки между США и РФ. Которую Европа и Украина тщатся сорвать.

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Источник: Colonel Cassad

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