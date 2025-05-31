Мнение «аналитика»: О вынужденном признании… Европа начинает что-то подозревать?

И смех, и грех, конечно. Европа пошла вразнос.

Французский «неудачник» Эмманюэль Макрон, которого бьёт даже собственная… гм… жена, всерьёз грозит войной Китаю. Немецкий внучок обершарфюрера SA Фриц Мерц мечется, аки мышь перед родами, в вопросе передачи Киеву «Таурусов», который сам же и поднял после памятной вечеринки с салфеткой. А тороватый поляк Дональд Туск уже не скрывает цели «заработать на Украине»: всё остальное — по боку.

Кто в лес, кто по дрова в этой «ко-ко-ко-коалиции».

На этом фоне… проблеском разума кажутся слова нового главы МИД Германии. Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ стала «немного честнее» в отношении России. И уже не ставит своей целью поражение России в военном конфликте.

Чуть больше трёх лет прошло с тех пор, как тогдашний глава евродепломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости «нанести России стратегическое поражение». Причём непременно «на поле боя». Сотни миллиардов долларов и евро были потрачены на это. Сотни тысяч жизней сгорели в топке европейских амбиций. И вот теперь…

«Полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным арсеналом ожидать не приходилось. В этом отношении мы стали немного честнее», — заявляет немецкий чиновник, сменивший в кресле главы МИД бывшую прыгунью на батуте (и, кстати, внучку полковника Вермахта, поощрённого за «отличия в изучении “Майн кампф”»).

Ну, хоть какой-то прогресс.

Однако, почему же немцы стали всего лишь «немного» честнее?

Выходит, они продолжают питать иллюзии и обманывать себя, только чуть меньше, чем прежде?

Интересный вопрос: какие целительные средства помогут вернуть германский истеблишмент к полной честности?

Неужели только «дедовские»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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