Мнение: Мои ежедневные 9 помидоров

Глеб Архангельский коротко рассказывает про классическую технику помидора и про окрашенные часы (ссылка). Про помидоры я уже 14 лет назад в блоге упоминал: берём кухонный таймер в форме помидора, заводим на 25 минут и усердно работаем, пока таймер тикает, злобно огрызаясь на всех, кто пытается нас прервать. Потом делаем небольшой перерыв и запускаем следующий помидор.

Лично я ставлю свой таймер на 45 минут, мне так удобнее. В день в среднем выходит 9 помидоров (это включая субботу и воскресенье).

Помидоры весьма полезны. Во-первых, они позволяют мне сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на листание мемов и на споры с коммунистами. Архиполезное свойство в наше упадочное время, когда интернет не только доступен постоянно, но и необходим для почти любого дела.

Во-вторых, запуск помидора позволяет сломать панцирь прокрастинации одним движением пальцев. Взяться за что-нибудь большое психологически сложно, однако завести помидор — легко, и поработать 45 минут всё равно над чем, даже над постылой диссертацией — тоже легко.

Вещественных наград я себе за помидоры не выдаю: просто ставлю после каждого помидора жирную точку в заранее размеченном листе. Увидеть в конце дня достаточно точек напротив сегодняшней даты — уже достаточная для меня награда.

Не хватает мне только одного — нормального таймера. На маркетплейсах куча кухонных таймеров с пластиковым хламом вместо часового механизма — они стоят дёшево, работают плохо и иногда «глохнут» сами собой. Можно купить «помидор» подороже, за несколько тысяч рублей, какой-нибудь Gefu. Внешне он будет выглядеть солиднее, с хромом или позолотой, однако внутри у него будет ровно тот же самый дурной пластиковый механизм за 1 юань.