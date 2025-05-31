 

Мнение: Россиян строят капитально

31.05.2025, 14:40, Разное
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С 1 июня у нас в России начинается новая жизнь – людей, привыкших пересылать себе деньги на карты туда-сюда, прижмут к ногтю. Правительство, в своей неусыпной заботе о кошельках граждан, вводит с 1 июня усиленный контроль за движением неучтенных денег между дураками-гражданами. А то ишь! – повадились. Чуть что – пересылают всякие крупные неучтенные суммы друг другу, как будто правительство тут ни при чем.

А должны знать – правительство всегда при чем! Никакие денежные средства в стране не должны передвигаться без уведомления и отстегивания Большому Брату, на молочишко. И, конечно, известная сегодня отмазка – Борьба с Мошенниками. Мошенники в России повсюду, они только и думают, как отобрать у несчастных бабушек их кровные миллионы, поэтому россиянам надо просто запретить переводить деньги “на безопасный счет”. И для верности – запретить переводить их на вообще любые счета, кроме как на нужды родного государства.

Так что с 1 июня Налоговая служба получает право облагать любые денежные переводы между гражданами, блокировать переводы до 10 суток, тормозить их “до выяснения”, а откуда у гражданина такие переводы, кто их ему переводит, ну и заодно – появляется ранее не особо применимое право – запрещать снимать наличные. Повод все тот же железобетонный: а вдруг гражданин охмурен мошенниками и хочет снять деньги в наличных, чтобы отдать их “курьеру”, который отнесет их “на безопасный счет”?

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ! – как бы говорит нам родное государство. Когда деньги в банке – они целее будут! Заботится обо всех товарищ Путин. Правда, до 1991 года вот так хранили граждане все свои деньги в банке, у бабушек были “гробовые” – а после 1991 вышла с ними незадача: они как-то вдруг обесценились. Увы. Выходит, что и при лежании в банке деньги тоже можно потерять.

А вообще – цепкие пальцы государства все более по-хозяйски берут у граждан горло и особенно кадык. Вырвут, видимо.

Источник: Размышления вольного социолога




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