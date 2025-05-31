Мнение: Русский криптоэйджизм

Узнал потрясающую вещь. Оказывается, если б мне вдруг пришла идея менять криптовалюту (которой у меня нет) в криптообменниках (такие, оказывается, есть в Москве), то – я бы круто обломился. Причем по какой-то совершенно фантастической причине – по причине… возраста! В большинстве российских криптообменниках есть принцип – менять валюту только гражданам с 18 до 54 (или максимум 55) лет. Я говорю – как это?! А что, если мне 57 лет, то меня… того? Я в пролете? Ходи без крипты, как дурак?

А мне говорят – да. Это такой принцип. Непонятно, на чем основанный, но железобетонный. Так что, господа, волшебный криптомир для меня закрыт. По возрасту не вышел – слишком стар.