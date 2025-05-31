 

Роскачество: рецепт «Егермейстера» был украден во время Олимпиады-1980

31.05.2025, 16:33, Разное
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В ходе рядовой проверки составов продуктов эксперты Роскачества разоблачили тайну состава алкогольного напитка «Егермейстер».

Оказалось, что он на 82 процента идентичен составу освежающего безалкогольного сильногазированного напитка «Байкал».

«Байкал» выпустили в СССР к Олимпиаде 1980 года, это был «советский ответ» Coca-Cola и Pepsi-Cola. Как показало дальнейшее расследование, сходство двух напитков – отнюдь не случайность.

– Состав отличается лишь тем, что ягоды боярышника заменены бадьяном, но и это всего лишь ошибка немецкого переводчика Клеменса Беккера, который чрезмерно употреблял наш «Байкал» вместе с водкой и рижским бальзамом, – рассказали специалисты.

Впоследствии немец начал разливать получившийся алкогольный напиток сначала в частном порядке, а затем и в коммерческих объёмах. Он завозил из СССР оригинальный «Байкал», но в 1990 году смог выкупить рецепт у сотрудника японской корпорации Panasonic Харуто Тагавы.

– Panasonic тогда массово приобретал советские патенты и изобретения, и иногда в его распоряжение попадали отнюдь не инженерные документы и выкладки… Среди ненужных документов оказался и рецепт «Байкала». Узнав об этом, Беккер обратился к японцам и предприимчивый заместитель главного инженера смог раздобыть ему копию документа, – поясняют исследователи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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