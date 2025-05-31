 

Экстремальный смартфон FossiBot F107 Pro может снимать видео в полной темноте

31.05.2025, 15:45, Разное
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Китайский производитель FossiBot представил на Kickstarter свой первый защищенный смартфон F107 Pro, сочетающий в себе функции профессионального гаджета для экстремальных условий и мощного мультимедийного устройства. Главной особенностью новинки стал 2-мегапиксельный сенсор Starlight, обеспечивающим цветную съемку в условиях почти полной темноты. Технология использует оптимизацию параметров диафрагмы и выдержки, чтобы усиливать минимальное окружающее освещение.

Основная камера оснащена 200 Мп сенсором от Samsung, а широкоугольный модуль — 50-мегапиксельной матрицей Sony. Система поддерживает съемку видео в 4K с электронной стабилизацией. Сердцем устройства стала батарея на 28 000 мА⋅ч, обеспечивающая до 30 дней работы в режиме ожидания или 215 часов разговоров. Тестирование показало, что телефон может непрерывно воспроизводить видео в течение 40 часов. Разработчики заявляют о быстрой 66 Вт зарядке, а в качестве дополнительного бонуса предлагают беспроводную обратную зарядку мощностью 10 Вт для других устройств.

Ударопрочность гаджета соответствует нормам военных стандартов, а защита от пыли и воды — стандартам IP68/IP69K. Работа гаджета гарантируется в диапазоне температур от -15°C до +55°C. 6,95-дюймовый FHD+ экран с частотой 120 Гц защищен прочным стеклом Gorilla Glass 3. Верхний торец устройства оснащен мощным фонарем с яркостью 372 люмена, эффективным на расстоянии до 50 метров. Устройство собрано на процессоре Dimensity 7300 Ultra от MediaTek и оснащено 16 ГБ памяти и накопителем емкостью до 512 ГБ.

При габаритах 190×90×40 мм и весе 910 граммов гаджет является, скорее профессиональным инструментом, чем повседневным смартфоном. На Kickstarter F107 Pro предлагается с 49 % скидкой за $399. Первые поставки новинки ожидаются в июле 2024 года.

Источник &#8212 FossiBot




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