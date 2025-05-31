В Брисбене антиизраильские протестующие окружили бар, где собрались представители еврейской общины
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В городе Брисбен, самом большом по площади городу Австралии, столице штата Квинсленд, десятки антиизраильских протестующих окружили бар, в котором собрались представители еврейской общины. Протестующие скандируют лозунги и не позволяют посетителям покинуть заведение.
В праздник Шавуот этот бар традиционно становится местом встречи представителей местной еврейской общины.
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