В Париже неизвестные облили зеленой краской Музей Холокоста, две синагоги и ресторан

В ночь на субботу, 31 мая, в Париже неизвестные облили зеленой краской Музей Холокоста, две синагоги и ресторан, пишет AFP со ссылкой на источник в местной полиции.

“Я крайне возмущен этими отвратительными действиями, направленными против еврейской общины”, — написал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в сети X.

Мэр Парижа Анн Идальго добавила: “Я самым решительным образом осуждаю эти угрозы, антисемитизму нет места в нашем городе и стране. Мы подадим жалобу в полицию”.