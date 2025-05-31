В Сибири найдены останки предка всех слонов

Глава археологической экспедиции Новосибирского государственного университета Роберт Виппер опубликовал в «Историческом вестнике» статью «Россия – настоящая родина слонов».

Как пишет доктор исторических наук, в конце прошлого года под его руководством было сделано громкое открытие – на Урале были обнаружены останки мастодонта, который был предком всех современных слонов.

– Анализ ДНК подтвердил, что мы нашли именно ту особь, которая стала прародителем всех ныне живущих слоновых. Таким образом, тезис советского времени о российских корнях слонов полностью подтверждён с научной точки зрения, – пишет Виппер.

По данным отечественных учёных, найденный мастодонт жил в Сибири примерно 50 тысяч лет назад и скончался от туберкулёза. В ближайшее время специалисты планируют воссоздать облик животного и с помощью 3D-принтера напечатать его полную копию.

«Мы уже начали эту работу, даст бог, к концу года новосибирцы и гости города смогут воочию увидеть русского прародителя всех слонов», – сказал Виппер в интервью «Комсомольской правде».

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