 

В Сибири найдены останки предка всех слонов

31.05.2025, 13:33, Разное
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Глава археологической экспедиции Новосибирского государственного университета Роберт Виппер опубликовал в «Историческом вестнике» статью «Россия – настоящая родина слонов».

Как пишет доктор исторических наук, в конце прошлого года под его руководством было сделано громкое открытие – на Урале были обнаружены останки мастодонта, который был предком всех современных слонов.

– Анализ ДНК подтвердил, что мы нашли именно ту особь, которая стала прародителем всех ныне живущих слоновых. Таким образом, тезис советского времени о российских корнях слонов полностью подтверждён с научной точки зрения, – пишет Виппер.

По данным отечественных учёных, найденный мастодонт жил в Сибири примерно 50 тысяч лет назад и скончался от туберкулёза. В ближайшее время специалисты планируют воссоздать облик животного и с помощью 3D-принтера напечатать его полную копию.

«Мы уже начали эту работу, даст бог, к концу года новосибирцы и гости города смогут воочию увидеть русского прародителя всех слонов», – сказал Виппер в интервью «Комсомольской правде».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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