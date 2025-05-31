Личное: “Девушка с глазами океана”

К теме о гендерной форе давайте разберем такое письмо.

Мы обсуждали, что гендерная фора – это когда мужчина в начале отношений “ухаживает”, то есть ведет себя галантно, делает больше шагов, больше вложений, позволяя женщине чувствовать себя немного сверху. Это красивый, многими любимый, но все-таки довольно опасный обычай, если не понимать, что это – спонтанная игра и не является обязанностью мужчин. Если этого не понимать, возникают претензии женщин и векторы косяков, а так же могут возникать и мужские фрустрации, если мужчина считает такое поведение обязанностью, но не находит в себе желания и сил на “ухаживания”. В реальности галантность как колхоз должна быть делом добровольным. Для мужчин это дополнительный инструмент, чтобы очаровать женщину, а для женщин – приятный антураж, который не должен превращаться в ловушку.

Ловушка возникает, когда женщина начинает считать это законным правом.

ram_ella

Здравствуйте, Эволюция. Только что закончилась моя неудавшаяся история, длившаяся два года. По моим ощущениям — история Белладонны и Онегина. Может, будет интересно для разбора.

Мы познакомились с А. на сайте знакомств. Год были подписаны друг на друга, но не общались. Потом я лайкнула его сторис — он тут же написал, и мы пошли гулять вечером.

Ему под сорок, он гоняет на мотоцикле, в разводе. Мне около тридцати. Из моих достоинств раньше была только миловидность, но в последний год я стала зарабатывать лучше, и в целом моя жизнь заиграла новыми красками.

Я сразу, как увидела его, поняла: ему ничего серьёзного не нужно. А меня в тот момент некрасиво, молча, бросил парень. Я просто хотела отвлечься.

Так мы и общались год. Какие-то юморески в соцсетях, лайки, подколы. Редкие встречи: кофе попили, пофлиртовали — и по домам. Потом два месяца тишины, и всё по новой.

Он никаких активных шагов не делал. Был тёплым, но стоял на месте.

Как-то я случайно увидела его комментарий под видео о мужско-женских отношениях: мол, вокруг женщин скакать не надо, ухаживать можно только за старыми, больными и детьми. Его взгляд понятен.

(Тут, собственно, автор уже поняла, что герой не сторонник галантности. Но вывод сделала все тот же, который озвучила выше: “ему ничего серьезного не надо”. Хотя серьезные намерения и галантность никак не связаны, у могут мужчин даже наоборот: они могут красиво ухаживать, когда им нужен коротких роман, но как только начинают видеть в женщине будущую жену, ищут в ней равного партнера, а не принцессу на горошине)

За это время я успела вступить в новые отношения и расстаться. Потом снова потянуло к нему. Мы ещё пару раз гуляли, и я начала понимать — он мне нравится.

Я стала звать его увидеться. Он, видимо, отморозился — что-то непонятное мне ответил. Я подумала: ну и чёрт с тобой. И отстала.

(Она не уточняет, что он ответил и как именно она “отстала”: не делала новых шагов или сделала шаг назад, это разные вещи. Дальше будут более конкретные ситуации, которые мы сможем разбирать)

Через месяц он начал постить сторис. Я смотреть не хотела, а потом случайно открыла — и забыла.

Приходит сообщение от него:

“Ни одного лайка, ни огонёчка. Снежная королева, одним словом.”

Я лайкнула. И всё.

(Он сделал к ней шаг, когда игриво упрекнул ее в безразличии. Она не ответила, поставила лайк как отмазку, то есть пропустила свой шаг)

Потом я прошла мимо него на улице и не поздоровалась. У него было день рождения — я отправила смайл с дудкой. Он ответил:

“Ничего себе. Кто-то умеет ставить реакции?”

В общем, он припомнил, что я не поздоровалась. Я — что он пропадал. Слово за слово — повздорили. Я разозлилась и отписалась. И его отписала.

(Не поздоровалась, разозлилась на его упрек, хотя это тоже был его шаг. Может быть ее упрек, что он пропадал, тоже мог быть шагом, но автор не уточняет форму упрека. Судя по тому, что они повздорили, это мог быть наезд, а не игривый упрек как у него. И после ссоры автор отписалась и выбросила его из подписчиков. То есть сделала сразу два демонстративных шага назад. С чем связана злость автора?)

Достал он меня. И это “достал” потом будет со мной постоянно. Он не отпускает и не подпускает. Я не понимала, что он от меня хочет.

(Держит ее большая фигура героя, а сам герой сближается соразмерно ее фигуре в его поле. Когда она злится и ведет себя противоречиво, фигура ее становится меньше. Герой и так довольно насторожен по отношению к женщинам, то есть фигура ее не росла бы так быстро как его при ее тикающих часиках, а здесь еще она сама помогает, что ее фигура не растет, а его фигура наоборот растет из-за ее нападок на него на пустом месте и косяков)

Начала скучать по нему. Зашла, увидела новое фото — моё любимое до сих пор. Лайкнула. Он не написал. Я вздохнула и пошла регистрироваться на СЗ.

А потом приходит скрин моей анкеты — от него. Миримся. Он катает меня на мотоцикле. Это такой взрыв чувств. Ночь, тёплый летний воздух — и мы едем. Меня уносит.

(Пока она переживала свои косяки, фигура его росла. Дальше он опять делает шаг в ответ на ее дистанцирование предыдущее. Поэтому ее и уносит)

Потом я уехала на месяц в другой город. Переписывались. Но было видно: кроме флирта и шуток — ничего. Ни заботы, ни участия. Ему нравится, мне нравится. Он постит кучу контента, шлёт мне свои фото — ждет комплиментов. Перед моим возвращением — снова мороз.

Я вернулась, он молчит. Я обижена. Гордость душит. Но не выдерживаю — пишу. Он журит меня, что не написала, что приехала. Меня трясёт: он знал, что я возвращаюсь, но пропал.

(Видите, она ждет от него активных шагов, поэтому пропускает свои. Перед своим возвращением она тоже морозилась, поэтому он не знал точной даты. Она могла написать ему, но ждала, что он сам будет выяснять. И вот этот приступ гнева и тряски связан с тем, что она воспринимает его пассивность как издевательство, как очень большой его косяк или как свидетельство своей отрицательной значимости. Хотя по сути он делает не меньше шагов, чем она, выше в тексте даже больше, но ей мало, она каждый свой шажок считает равным его пяти)



Он вообще много манипулирует мной. Я иду ему навстречу. Пытаюсь узнать, когда он будет в центре, чтобы подойти. Он не говорит точное время. Играет в “догони меня”.

Потом на меня накатывает такая усталость. Я решаю никуда не идти. Вечером он пишет:

“Так и не вышла из дома?”

Я отвечаю:

“Была, видимо разминулись.”

(Она хотела, чтобы он звал ее и ждал ее в центре в точное время, а он, вероятно, ожидал, что она напишет, когда будет в центре, и он подойдет. Ей хочется гендерной форы и хотеть – ее право. Она может искать себе другого мужчину, который будет более галантен и более романтичен, даст ей почувствовать себя “Женщиной” то есть немного сверху, более ценной, более важной, чем он. Это ее право. Но ее уверенность, что если мужчина не галантен, он издевается или презирает женщину, большая ошибка. Из-за этого она злится на него и пропускает шаги. Посмотрите, он ждал, что она напишет ему, когда будет в центре, а она дала ему понять, что была в центре и писать не стала, не хотела его видеть. Опять получился ее вектор косяка, учитывая его большую значимость)

Несколько дней — тишина. Потом пишет. Я в этот момент сижу на неудачном свидании, скучаю. Вижу сообщение — и хочется к нему. Пишу ему об этом.

Каждый раз, когда я ему писала что-то тёплое и откровенное — он шёл на встречу. Ему вообще нравилось моё тепло. Но не очень долго. Потом всё равно отдалялся.

(Скорее всего, когда она делает нормальные шаги, он отвечает симметрично, а потом, когда она начинает топтаться на месте и ждать от него шагов и ухаживаний, он тоже стоит на месте. Еще раз хочу подчеркнуть, что право каждой женщины – любить галантных мужчин и не любить негалантных, но нельзя злиться на то, что мужчина не галантен, нельзя считать это манипуляцией или своей очень низкой значимостью. Это все равно как если бы мужчина считал, что умение и желание женщины варить ему борщи и пироги – свидетельство ее любви, и если женщина готовить не любит и не умеет – она не любит его и даже презирает, издевается, манипулирует. Искать в жены себе хорошую хозяйку – право мужчины, но считать борщи и пироги – признаком женской любви – ошибка)

На следующий день он заехал за мной — впервые за всё время. Раньше мог только подвезти обратно. Поехали в кино, гуляли за руку. Первый поцелуй. Я к нему первая потянулась.

Он, кстати, всё делал, чтобы инициатором была всегда я. А я была очень счастлива в тот вечер.

Потом мне снова надо было уезжать. Он, как всегда, отморозился. Я сказала: фиг с тобой. Но зашла в отмеченные фото — и увидела его с девушкой в шлемах.

Сначала подумала: попутчица. Потом поняла — они давно общаются.

Всю осень я провела в другом городе. Мы не общались. В соцсетях не подписаны.

(Она обиделась за девушку на фото, хотя они не супруги и даже не пара пока, у них самая начальная стадия отношений. Здесь она опять хочет очень много условий. Ей все время кажется, что если что не так, надо рвать отношения. Но к сожалению, порвать отношения через черное поле очень сложно, иногда невозможно. Вот через красное легко, но для этого не должно быть косяков. От косяков своих растет значимость партнера, вы должны это помнить)

Когда вернулась — не хотела писать. Но из-за ноября, одиночества все-таки написала.

Летом меня крыло от влечения к нему. А тут — перегорело. У меня было ощущение дома в общении с ним им, но я была спокойна к нему. Он с радостью откликнулся, напросился ко мне на сырники.

(Она приехала и написала. С его точки зрения и с точки зрения объективной логики – нормальный поступок. Не он должен был выяснять, когда она вернется, чтобы подстеречь и встретиться. Приятно, когда значимый партнер ведет себя так, но нельзя этого ждать и на это рассчитывать. КП – про равенство и симметрию, и если это помнить, понять, что в КП, будет легко)

Я их приготовила, но для себя решила: будет что-то — ок, не будет — и не надо. Так и получилось. Поговорили. Я смотрела на него и ничего не чувствовала. Видела возраст, видела недостатки. Он ушёл — и всё. И я поняла: это хороший финал. Спокойный.

(Она отморозилась, чтобы “компенсировать слив”, обвернулась ЗВ, фокусировалась на его недостатках, радовалась своему холоду. Ну и он видел перед собой безучастную и довольно равнодушную женщину. Кому от этого стало хуже? ЗВ не снижает значимость, помните. Под ЗВ значимость наоборот растет, вы только не можете этого отрефлексировать и вас потом неожиданно накрывает)

Всю зиму — много работы. Я перестала знакомиться с мужчинами. Были серьёзные проблемы со здоровьем. Плюс поездки.

А он купил телеграм премиум и начал там постить. У меня он тоже есть. Начал часто отвечать на мои истории. Я отшучивалась. Звал к себе — настойчиво.

Таким активным я его не видела никогда. Например, я была в горах без связи неделю. Вернулась в сеть— он сразу написал.

(Он стал делать больше шагов из-за постоянного взаимодействия в ТГ. Наверное ему нравились ее посты, общение стало ему интересней, чем когда она была в образе принцессы, принимающей ухаживания)

У меня были мысли к нему съездить. Но времени не было, а в сообщениях уже сквозило раздражение. Его бесило, что я отказываюсь. Там не было уважения. Мне это не нравилось.

(Здесь у нее большие косяки. Обратите внимание, он отрефлексировал ее значимость, подрастил в процессе общения и стал двигать динамику, а она не только не делает ответных шагов, но и саботирует динамику, делает шаги назад и опять злится, что он не терпелив и не дает ей десятикратную фору, она называет это его неуважением)

У меня была операция. Накануне он снова прислал комплимент на фото. Я пишу:

“Скажи честно, откуда столько внимания к моей персоне?”

Он отшутился. Меня это достало. Я его знала почти два года — и не знала вообще. Видела только защитный юмор.

(Довольно странный вопрос, не так ли? Она делает вид, что у них ничего нет, ни симпатии, ни общения, ни его приглашений в гости, ни ее постоянных отказов. То, что он отшутился, а не обиделся на такой вопрос, его лояльность. Зато обиделась она, что он не признается ей в любви в ответ на ее вопрос. Она ждет от него позиции снизу и открытых карт, при том что сама закрыта и дистанцирована. Но женский пол не дает такого права, мужчины – не второй сорт людей)

Я захотела прекратить разговор. Он не прекращал.

Я написала:

— И в этого человека я была влюблена. Поразительно. До свидания.

— До свидания?! Видно, любовь не покинула твоё сердце окончательно, как бы ты ни пыталась его изгнать.

(Он опять отшучивается на ее наезды. Причем наезд с щипцами, он как бы должен ухватиться за былую любовь и попросить ее не прощаться и не лишать его шанса. Хотя он почти так и сделал, просто не из позиции снизу как она хотела, а из равной позиции)

Я подумала: ну и дурак. И поехала на операцию.

Месяц разгребала здоровье и работу. Устала от рутины.

Он поздравил меня с 8 марта. Я была в хорошем настроении. Даже сердечко ему отправила. Он, видимо, понял, что я оттаяла.

Потом я выложила видео о своей умершей кошке. Он написал слова поддержки. Для него это нехарактерно. Он никогда не проявлял эмпатию. Это подкупило. Позвал на кофе. Я согласилась, но решила быть серьёзной.

Как только села в машину — его лесть, обаяние, моя скука — и всё. Внутри снова разлилась симпатия. Он целовал меня в щёки, я отворачивалась. Потом — уже целовались.

Мне этого было, конечно, недостаточно. В выходные после дня рождения подруги я позвала его увидеться. Катались на машине — я была счастлива.

А на следующий день зашла в отмеченные фото. Увидела видео от той же девушки, с сентября. Едут, держатся за руки. У меня всё упало. Было чувство омерзения. Хотела послать — и в то же время оставить всё, как есть.

(Он с кем-то общался кроме нее, может быть это факт неприятный для нее, но не косяк его и не тот поступок, который может вызывать омерзение)

Прошло какое-то время. Я ничего не сделала. Потом заметила: видео пропали, они не подписаны друг на друга.

Однажды гуляла по городу — и поняла, что хочу к нему. Написала: могу приехать? Он разрешил. Шутили, обнимались. Я поцеловала его — и понеслось. Было прекрасно. Он был нежным (только там я его видела наверное таким нежным), мы много обнимались, разговаривали.

Если мы больше не увидимся. Я хотела что бы это было именно так, именно в этот весенний день. Это только мое.

Потом он просто отвечал на мои истории. Никуда не звал.

Мне нужно было уехать на две недели. Я сказала, что хочу увидеться. Он ответил: конечно. Но всё поведение — ускользающее. Намёков не замечал. Комплименты — пафосные, неискренние.

Меня это достало. Я ему написала:

— Никаких претензий. Говорю как есть. Я вижу, что ты оставляешь меня в роли ждущей. Мне в этом неинтересно. Мне нравится искренность и действия. У меня есть чувства, но на этом — стоп. Мне не нравится.

— Стоп-слово?

И всё. Я для себя решила, что больше не хочу. Не смотрела его истории.

(Она пишет выше, что у него “защитный юмор”, на самом деле с помощью юмора он обходит углы. Разберите ее сообщение ему и его ответ)

Он появился через несколько дней.

— Девушка с глазами океана, пойдём встречаться, обниматься?

— У меня скверный характер. Не советовала бы входить в этот океан дважды.

— У меня тоже 😁 Заеду в 8.

(Она сказала, что хочет “искренности и действий” и не держать ее “в роли ждущей”. Он это понял, как приказ дать ей возможность ломаться и инициировать все активней. Собственно это и был такой приказ. И он подчинился, как вы видите)

Всё. Погуляли. Обнимались. Сказал, что были проблемы с работой.

Уехала — не писал.

Я вернулась — написала, что соскучилась. Сам приехал. Было хорошо.

Потом у него был день рождения. В своей обычной манере он всё превратил в шутки.

Он дважды говорил, что пригласит меня. А я знала, что не пригласит. Но подарок всё равно приготовила, мне так захотелось.

Поздравила. А на следующий день случайно встретила его в центре.

Я не хотела к нему подходить. Не хотелось его преследовать. Хотелось оставить его в покое. Но подумала — если подруга поведёт меня этим маршрутом, окей. Специально прятаться не буду.

Мы обнялись. Он сказал:

— Поцелуй именинника.

Рядом стоял его знакомый. Как будто ему показывал.

Ну, в общем, всё как всегда. Он меня толкает — я делаю.

(А вот здесь странный момент. Он попросил ее поцеловать и она поцеловала, но все равно считает, что это ее слив и его манипуляция. Почему ей так кажется?)

После встречи осталось странное ощущение. Что-то не так.

В воскресенье я написала, что у меня есть подарок — хочу передать.

И рассказала ему историю про собаку, которую чуть не забрала себе. Меня она так задела — нужно было выговориться. А от него — поверхностное шутливое сообщение. Как будто с роботом переписываешься.

(Скорее всего он не был бы рад появлению у нее собаки, поэтому не мог горячо поддержать. Но она не оставляет ему права на собственное отношение. И все меряет градусником – горит или не горит)

Это снова меня триггернуло.

Я поняла, что больше так не могу. Моих сил уже нет.

Я написала ему, что хочу в жизни отношения. А потом — семью и детей.

Он ответил большим сообщением: что хочет проехать по паназиатским странам на мотоцикле, увидеть китов, покататься на Камчатке. Что семья и дети — не входят в его планы. И если для меня это не ок — он поймёт.

Шоком это не стало. (Хотя неприятно, конечно.)

Наверное, больше удивило, что он наконец-то сказал что-то откровенное.

Я написала, что понимаю. И сказала, что хочу передать подарок — пусть напишет, когда будет дома, я отправлю доставкой.

Он ответил:

— Договорились. Но только не сегодня. И лучше лично 🙂

Я приняла решение — это всё. Удалила его.

Подарок пусть лежит. Проявится — отправлю.

Но у меня ощущение, что я теряю время.

Мне уже за 30. Пора определяться.

Все создают семьи, рожают детей.

А я всё там же, где и была. Отгадываю, что значат его действия.

(Никаких загадок в его действиях нет. Он не заинтересован в создании семьи, это действительно препятствие, из-за этого СЗ любой женщины скорее всего будет расти медленно. Когда мужчина хочет семью, например смотрит на семейных друзей или очень любит детей или уже не так молод или просто семья входит в его картину будущего и есть такие планы, это тот фактор, который помогает растить значимость любой симпатичной ему женщины. А если не хочет семью, рост значимости тормозится. Однако и в том и в другом случае динамику тормозят или ускоряют не только его планы. Планы могут и меняться в одну или другую сторону в зависимости от поведения женщины, в красном или в черном поле)

Встретить другого мужчину. Этот мне не по зубам.

Я думаю, надо было иначе. Я всё затянула.

Казалось, что с каждым разом он всё больше открывается… но это не так.

(Открывался понемногу, но медленно, в том числе из-за того, что автор злилась на его пассивность и сама тормозила динамику)

Я не выдерживала дистанцию. Каждый раз, когда он звал — я мчалась.

И главное моё заблуждение: я верила, что он всё-таки хочет семью. Ведь он же не тянул в постель, мы узнавали друг друга 2 года.

Было много шуток:

«Ты мать моих будущих детей» — и всё такое.

Я просто верила в то, во что хотелось верить.

А могло бы всё сложиться как-то иначе?

Спасибо, что прочли.