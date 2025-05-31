 

Барселона объявила о разрыве соглашения о городах-побратимах с Тель-Авивом

31.05.2025, 12:35, Новости дня
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Муниципальный совет Барселоны в пятницу, 30 мая, одобрил полный разрыв культурных и прочих связей с Израилем, приостановив действие соглашения о городах-побратимах с Тель-Авивом, до тех пор, пока не будет обеспечено “полное соблюдение международного права и прав человека палестинского народа в секторе Газы”.

Решение призывает к полному замораживанию отношений с нынешним правительством Израиля и прекращению контактов с компаниями, связанными с Израилем, включая запрет на заход судов, перевозящих оружие в Израиль, в порт Барселоны. ХАМАС приветствовал это решение муниципального совета Барселоны.




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