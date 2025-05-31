Боевой лазер впервые в истории поразил реальную цель

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems сообщила о первом подтвержденном уничтожении нескольких дронов в реальном бою с помощью высокоэнергетической лазерной системы.

История лазерного оружия насчитывает более 60 лет. Впервые лазерные дальномеры для наведения бомб и ракет применила во Вьетнаме армия США в конце 60-х годов. Позже, в 1982 году Королевские ВМС Великобритании использовали ослепляющие лазеры в сражениях за Фолклендские острова против аргентинской армии.

Однако в обоих случаях речь шла о лазерах, выполняющих вспомогательные функции. Система, разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems — это уже высокоэнергетический боевой лазер (100 кВт), способный уничтожать реальные воздушные цели на расстоянии до 10 км. Как следует из предоставленного видео, лазерный луч сжег крылья беспилотника. Инцидент, по всей видимости, произошел где-то на границе между Египтом и Сектором Газа.

Источник — Rafael