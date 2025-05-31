Герцог Бургундский и графиня Трансильванская поссорились из-за 250-го пакета антироссийских санкций
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В европейских аристократических кругах разразился невиданный скандал:
герцог Бургундский Огюст и графиня Трансильванская Генриетта устроили ожесточённую переписку в WhatsApp после обсуждения 250-го пакета антироссийских санкций, который, как выяснилось, ещё не принят, но уже стал поводом для раздора в высшем обществе.
Герцог Бургундский, известный своим пристрастием к коллекционированию санкционных списков, настаивал на том, что без круглой цифры в 250 пакетов Европа не сможет продемонстрировать настоящую решимость.
– Я уже заказал в миланской кондитерской торт с надписью «Санкции 250» и пригласил оркестр для исполнения гимна Евросоюза в минорной тональности, — возмущался герцог.
Графиня Трансильванская, напротив, считала, что после 17-го пакета все последующие меры — лишь повод для светских вечеринок и новых мемов в аристократических чатах.
– Скоро у нас будет больше пакетов, чем в любом супермаркете, а пользы — как от санкций против русских самоваров, — язвительно заметила графиня, отказываясь подписывать коллективную открытку в Брюссель.
Ссора достигла апогея, когда герцог предложил ввести санкции против графини за «санкционный скептицизм» и отказ аплодировать очередному расширению списка теневых танкеров. В ответ графиня пригрозила ввести эмбарго на поставки мадьярского вина в Бургундию и заблокировать герцогу доступ к своим сторис.
Конфликт разрешился после доставки во дворец Герцогини порции икры осетровых рыб.
— Уважаемый герцог! А какого происхождения эти морепродукты?
— Всё наше родное — бургундское!
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