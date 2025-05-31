Рупор кремлевской пропаганды: Утилизация “Энтерпрайза”

Первый в истории атомный авианосец "Энтерпрайз" будет полностью утилизирован. Корабль принимал активное участие в агрессивных войнах США против Ирака, Афганистана и Вьетнама.

Корабль порежут на металл до 2029 года. Общая стоимость работ составит 536 000 000 долларов.

Вошедший в состав флота в 1961 году авианосец прослужил до 2012 года, окончательно был списан в 2017 году, после чего дожидался разделки на металл. Утилизировать махину в почти 94 000 тонн водоизмещения задача непростая.

Были предложения сделать из него большой военно-морской музей, но стоимость сохранения корабля и поддержание его в качестве музея Пентагон счел чрезмерным.

Поэтому отдельные фрагменты авианосца вырежут и сохранят в качестве мемориальных памятников.

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Источник: Colonel Cassad

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