 

Рупор кремлевской пропаганды: Утилизация “Энтерпрайза”

31.05.2025, 10:55, Разное
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Первый в истории атомный авианосец "Энтерпрайз" будет полностью утилизирован. Корабль принимал активное участие в агрессивных войнах США против Ирака, Афганистана и Вьетнама.
Корабль порежут на металл до 2029 года. Общая стоимость работ составит 536 000 000 долларов.
Вошедший в состав флота в 1961 году авианосец прослужил до 2012 года, окончательно был списан в 2017 году, после чего дожидался разделки на металл. Утилизировать махину в почти 94 000 тонн водоизмещения задача непростая.
Были предложения сделать из него большой военно-морской музей, но стоимость сохранения корабля и поддержание его в качестве музея Пентагон счел чрезмерным.
Поэтому отдельные фрагменты авианосца вырежут и сохранят в качестве мемориальных памятников.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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