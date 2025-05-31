У кошек нашли «ген мурлыканья»

Кошки нередко становятся героями научных статей. Например, в одной из недавних публикаций японские генетики объяснили, как у этих животных появился рыжий окрас. А физик из Франции составил уравнение движения собственной кошки.

Специалисты из Киотского университета в Японии проанализировали генетическую основу мурлыканья, которое полезно для общения и выживания кошек. Результаты работы появились в научном журнале PLOS One.

В исследовании участвовали 280 стерилизованных кошек, среди которых были представители чистых и смешанных пород. Ученые оценили поведение животных, опросив их хозяев, а также изучили вариации гена андрогенового рецептора у нескольких видов кошачьих.

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Согласно ответам владельцев кошек с короткой вариацией гена андрогенового рецептора, такие питомцы мурлыкали больше, чем кошки с длинной вариацией. Короткий тип гена также был характерен для животных, чье мурлыканье было адресовано людям. Эта закономерность указывает на связь гена андрогенового рецептора с голосовым общением.

Авторы исследования также предположили, что полученные данные могут свидетельствовать о том, что домашним (чаще чистокровным) кошкам, которые с детства живут с людьми, голосовое общение менее важно, чем другим кошачьим. Дело в том, что среди чистокровных кошек больше носителей длинной вариации гена андрогенового рецептора, чем среди представителей смешанных пород.

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Сравнение с 11 другими видами кошачьих показало, что виды, тесно связанные с домашними кошками, имеют только короткую вариацию «гена мурлыканья». При этом длинная вариация, как у многих домашних кошек, не была характерна больше ни для кого. Этот тип гена андрогенового рецептора мог стать результатом генетических изменений, связанных с одомашниванием и селекцией.

Авторы статьи надеются, что полученные результаты помогут прогнозировать особенности поведения по генетическим данным. Это позволит учитывать потребности кошек и лучше за ними ухаживать. «Мы надеемся лучше понять кошек и сделать свой вклад в построение более счастливых отношений между кошками и людьми», — подытожили исследователи.