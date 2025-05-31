 

В Сочи мужчина с молотком пытался попасть в синагогу во время занятий детского кружка

31.05.2025, 9:50, Новости дня
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На синагогу в Сочи попытались напасть во время занятий детского кружка, пишет “Медуза” со ссылкой на пресс-службу главного раввина РФ Берла Лазара.

Нападение произошло днем 29 мая, заявили в пресс-службе. “Неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка”, – говорится в заявлении. Мужчина с молотком, как считает пресс-служба, выломал калитку ударами и пинками, проник во двор, но не смог попасть в помещение. Дети и педагоги, находившиеся внутри, не пострадали.

До приезда полиции мужчина успел закидать здание синагоги камнями. Лозунгов он не выкрикивал, но снимал все на телефон. Нападавшего задержали, другие подробности неизвестны.

Телеграм-канал Shot пишет, что нападавшим оказался 39-летний житель Ессентуков, состоявший на учете в психдиспансере.




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